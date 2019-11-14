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Агент Ерёмин: «В Южной Корее телесные наказания — норма»

сегодня, 09:42

Агент и бывший футболист Олег Ерёмин рассказал про свой опыт выступлений в Южной Корее.

Страна очень непростая: смог, жара. Вылетел вечером из Москвы, утром прилетел в Сеул. Потом ещё час лёта до Поханга. Прилетаю, сразу на утреннюю тренировку. Не ел, не спал, сразу на поле. Тренировки в Корее сложнейшие — два-три часа интенсивной работы. Вспотел настолько, что аж бутсы начали хлюпать от пота.

После тренировки команда собралась в центре поля без тренера, завела молодого игрока в центр, и старший начал его бить. Видимо, неуважительно сыграл против него. Для них телесные наказания — норма. Бил его с нескольких сторон по телу, по лицу. Молодой отвечать не имеет права, надо терпеть. Рассказывали, что местный тренер как-то решил украинского вратаря повоспитывать. В итоге этого вратаря еле остановили, а тренера еле спасли. У нас же ментальность другая. После этого случая к легионерам относились особенно.

Ранее Ерёмин рассказал, почему полузащитник ЦСКА Игорь Дивеев не перешел в лондонский «Арсенал».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   153 / 858
сегодня в 11:35
В Советском Союзе была несколько более адекватная манера воспитания. Например когда Еремин сломал ногу грузину Цааве, то получил дисквал не на определенное количество матчей, а до тех пор пока пострадавший не вылечился и не смог играть.
Суеверный
Суеверный
   376 / 858
сегодня в 11:05
Что-то на поле они (южные корейцы) без синяков на лице. Это разве "бить"? Вот северных как-то распределили по концлагерям за разгром от сборной Бразилии.
tuman960
tuman960
   98 / 858
сегодня в 10:18
спартачи пора вам перенять южнокорейский опыт!!!БЕЙ СВОИХ,ЧТО БЫ ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ!!!!!!
ДСА
ДСА
   126 / 858
сегодня в 10:10
После этого игроки хорошо учатся.
cska plus
cska plus
   8 / 858
сегодня в 09:55
У нас судей надо заводить в круг и пинать до седьмого пота.
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