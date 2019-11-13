ГлавнаяНовости

Меньщиков: «У „Ротора“ каждый матч определяющий»

сегодня, 22:43
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 2Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Наставник «Ротора» Игорь Меньщиков прокомментировал результат матча 23-го тура ФНЛ с «Химками»

Как и ожидалось, получился напряжённый матч. У обеих команд не получилось показать суперкомбинационную игру. Была игра до забитого мяча, мы забили и заслуженно победили. 

Наш план на матч – игра вторым номером. Нам было необходимо выдержать напор «Химок». Дома «Химки» начинают активно и агрессивно. Мы изначально хотели стратегически так начать – сработало. Определяющим моментом всей игры стал забитый мяч. Мы провели хорошую комбинацию, забили гол. У нас каждый матч определяющий. Мы бы хотели выиграть чемпионат в этом сезоне. Все хотят, и мы в том числе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ»
Сегодня, 22:33 Комментарии7
Тедеско: «„Спартак“ для России, как „Бавария“ для Германии»
Сегодня, 22:18 Комментарии22
Агент «Локомотива»: «Миранчук показал, что достоин „Ювентуса“»
Сегодня, 21:44 Комментарии5
Игорь Коновалов: «Был вариант продолжения карьеры в „Динамо“»
Сегодня, 20:42 Комментарии1
Муслин: «Никогда в жизни не видел Каньенду»
Сегодня, 20:09 Комментарии3
Бывший тренер Акинфеева: «Время Максименко и Сафонова ещё придёт»
Сегодня, 19:48 Комментарии11
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100