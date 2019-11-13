Меньщиков: «У „Ротора“ каждый матч определяющий»

Наставник «Ротора» прокомментировал результат матча 23-го тура ФНЛ с «Химками».

Как и ожидалось, получился напряжённый матч. У обеих команд не получилось показать суперкомбинационную игру. Была игра до забитого мяча, мы забили и заслуженно победили.

Наш план на матч – игра вторым номером. Нам было необходимо выдержать напор «Химок». Дома «Химки» начинают активно и агрессивно. Мы изначально хотели стратегически так начать – сработало. Определяющим моментом всей игры стал забитый мяч. Мы провели хорошую комбинацию, забили гол. У нас каждый матч определяющий. Мы бы хотели выиграть чемпионат в этом сезоне. Все хотят, и мы в том числе.