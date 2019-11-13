Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ»

Наставник «Химок» раскритиковал судейство после поражения от «Ротора» в матче 23-го тура ФНЛ .

Соперник выиграл 0:2. Хочется поздравить «Ротор» с выходом в РПЛ . Ибо если в судействе ничего не изменится, то они уже вышли. Что мы играли в гостях, что здесь: очень сложно противостоять, когда идёт такое противодействие. Мне сложно вспомнить и упрекнуть своих игроков в чём-то. Моментов у наших ворот почти не было. У меня есть претензии к игрокам атаки, как и после ряда матчей, в которых мы не сыграли на результат, потому что с пяти метров надо забивать.

Что касается борьбы, здесь всё понятно, когда тебе свистят 30 с лишним фолов, а сопернику 15, то очень сложно что-то противопоставить. При этом мы достаточно качественно играли, создавали моменты у чужих ворот, но не забили.