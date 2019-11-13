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Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ»

сегодня, 22:33
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 2Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Наставник «Химок» Андрей Талалаев раскритиковал судейство после поражения от «Ротора» в матче 23-го тура ФНЛ.

Соперник выиграл 0:2. Хочется поздравить «Ротор» с выходом в РПЛ. Ибо если в судействе ничего не изменится, то они уже вышли. Что мы играли в гостях, что здесь: очень сложно противостоять, когда идёт такое противодействие. Мне сложно вспомнить и упрекнуть своих игроков в чём-то. Моментов у наших ворот почти не было. У меня есть претензии к игрокам атаки, как и после ряда матчей, в которых мы не сыграли на результат, потому что с пяти метров надо забивать.

Что касается борьбы, здесь всё понятно, когда тебе свистят 30 с лишним фолов, а сопернику 15, то очень сложно что-то противопоставить. При этом мы достаточно качественно играли, создавали моменты у чужих ворот, но не забили. 

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   92 / 876
сегодня в 23:41
Надо расширять географию футбола, а не сосредотачивать в Москве.
Garrincha58
Garrincha58
   389 / 876
сегодня в 23:32
талалаев иди на Матч и тренди там а тренером ты никогда не был и не будешь
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   168 / 876
сегодня в 23:27
Можно ещё Нижний поздравить с выходом - там чуть сложнее, но в ФНЛ нет ничего невозможного.
beefs
beefs
   184 / 876
сегодня в 23:12
Опять судейство...
EAGinLE
EAGinLE
   100 / 876
сегодня в 22:51
Удачи Ротору .
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 876
сегодня в 22:44
    Питер Ман
    Питер Ман
       103 / 876
    сегодня в 22:40
    Неплохо у него бомбануло, Ротор поставил под угрозу получение денег от Федуна за вывод филиала в рпл
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