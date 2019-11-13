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Тедеско: «„Спартак“ для России, как „Бавария“ для Германии»

сегодня, 22:18

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился своими впечатлениями от работы в новом клубе:

«Я мог бы тренировать в Бундеслиге, но возможность попробовать свои силы в большом клубе за рубежом была очень привлекательной. Я абсолютно убежден, что сделал правильный выбор. „Спартак“ ни в коем случае не стал шагом назад для меня.

Я просто выбрал лучшее предложение. Одно дело читать об этом клубе, а совсем другое — испытать все на себе. Я быстро понял, насколько это важный клуб. Это самый большой и самый популярный клуб в самой большой стране мира, абсолютный номер один. „Спартак“ для России как „Бавария“ для Германии.

Ранее полузащитник „красно-белых“ Алекс Крал рассказал о работе с Тедеско

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Все комментарии
Слайш
Слайш
   500 / 876
сегодня в 23:34
эммм, ну как бэ... Эта русская "бавария" (некоторые называют это русской барселоной) болтается где-то в середине таблицы..
Footbolista
Footbolista ответил Питер Ман
   6 / 876
сегодня в 23:12
Бавария от зенита так же далека, как баварское пиво от "балтики"...
Т34
Т34 ответил Serg_Diamond
   13 / 876
сегодня в 23:09
О как его торкнуло!
Не знаю, как Тедеско, но вот вас всех, действительно торкнуло на всю катушку.
VIPded
VIPded
   78 / 876
сегодня в 23:08
Ржака с этой Тадески!)))))
drug01
drug01
   72 / 876
сегодня в 23:07
Только результат игры разный
ROLENTO
ROLENTO
   581 / 876
сегодня в 23:05
Что Баварию что спам Зенит выносил в одну калитку)))
Гавроша
Гавроша ответил RED_BLOOD
   36 / 876
сегодня в 23:05
у Баварии есть история, так же как и у Спартака есть история! А вот у Зенита — нет истории!
Докажи.
ROLENTO
ROLENTO
   581 / 876
сегодня в 23:05
Боруссия Дортмунд популярнее и лучше баварского мешка.
Гавроша
Гавроша
   36 / 876
сегодня в 23:04
Он действительно выбрал самое лучшее предложение, тем более что других у него не было. В мазутный проект целая очередь желающих помочь, начиная с мостового и пр. И они помогут, мазут и не такие чудеса творит.
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Гавроша
   221 / 876
сегодня в 23:03
А бавария тоже по 12 лет без трофеев пребывала? И 1-18 в ЛЧ играла?
у Баварии есть история, так же как и у Спартака есть история!
А вот у Зенита — нет истории!
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   221 / 876
сегодня в 23:00
Истину глаголет Тедеско!
Спартак —это №1 для России, как и Бавария— № 1 для Германии!
Удачи тебе Доменико в Спартаке!
Гавроша
Гавроша
   36 / 876
сегодня в 22:59
А бавария тоже по 12 лет без трофеев пребывала? И 1-18 в ЛЧ играла?
ermak6848
ermak6848
   79 / 876
сегодня в 22:57
что - то есть в его сравнении...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   257 / 876
сегодня в 22:54
О как его торкнуло!
Nekit92
Nekit92
   69 / 876
сегодня в 22:44
Отберите у него бумажку с текстом срочно...
Питер Ман
Питер Ман
   103 / 876
сегодня в 22:39
Больше подойдет Сассуоло или Осасуна, или мюшок юнайтед
А Бавария - Это Зенит
311
311
   437 / 876
сегодня в 22:37
Не знал, что Бавария раз в 16 лет чемпион!)
mangoх12
mangoх12
   29 / 876
сегодня в 22:37
и тут Тедеско понесло..
mihaluch
mihaluch
   92 / 876
сегодня в 22:36
Не в какое сравнение не идёт "Спартак" с "Баварией", в Германии команда сравнимая по силе со "Спартаком" не играла бы даже в Бундеслиге.
Nikola45
Nikola45
   77 / 876
сегодня в 22:32
Скорее палец для дурака ))
mortid
mortid
   179 / 876
сегодня в 22:25
Он хотел сказать лучше Баварии :D
CrazyTapok
CrazyTapok
   851 / 876
сегодня в 22:23
Ну и сравнили .... с пальцем. )))
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