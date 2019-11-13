Тедеско: «„Спартак“ для России, как „Бавария“ для Германии»

Главный тренер «Спартака» поделился своими впечатлениями от работы в новом клубе:

«Я мог бы тренировать в Бундеслиге, но возможность попробовать свои силы в большом клубе за рубежом была очень привлекательной. Я абсолютно убежден, что сделал правильный выбор. „Спартак“ ни в коем случае не стал шагом назад для меня.

Я просто выбрал лучшее предложение. Одно дело читать об этом клубе, а совсем другое — испытать все на себе. Я быстро понял, насколько это важный клуб. Это самый большой и самый популярный клуб в самой большой стране мира, абсолютный номер один. „Спартак“ для России как „Бавария“ для Германии.