Агент Ерёмин - о Мирзове: «Для меня этого человека просто нет»

Агент Олег Ерёмин рассказал об отношениях с полузащитником «Спартака» Резиуаном Мирзовым. Ранее Ерёмин представлял интересы Мирзова.
В момент ухода из «Торпедо» он, по непонятным мне причинам, решил сменить агента. Даже не позвонил, спрятался и пропал с горизонтов. Ну и бог ему судья — зачем сохранять односторонние отношения? Если у человека нет стройности в голове и каких-то принципов, его обязательно переманят. У нас с Резиуаном был договор, но тогда отношения между агентом и игроком были не так хорошо защищены, как сейчас.
Мне с ним говорить не о чем. Любой человек проявляет свои лучшие и худшие качества в экстремальных условиях. Мирзов поступил вот так. Не понимаю, чем он руководствовался, и боюсь, никогда не смогу с этим разобраться. Эта история — предмет для серьёзного исследования психологом, а может, и не одним. Я понял, что мировоззрение расходится с моим. Получил от него удар в спину, и для меня этого человека просто нет.
Ранее Ерёмин рассказал, почему полузащитник ЦСКА Игорь Дивеев не перешел в лондонский «Арсенал».
Самые обыденные, самые устающие на работе люди.
Если бы в наших клубах, работала хоть немного скаутская система, мы бы играли на другом уровне , качественных российских футболистов было бы намного больше.
Самые обыденные, самые устающие на работе люди.
Если бы в наших клубах, работала хоть немного скаутская система, мы бы играли на другом уровне , качественных российских футболистов было бы намного больше.
Яркий пример: Селюк. Считает свою древесину топ-игроками, сватает всем кому не лень.
Даже Гинер купился и взял Гогуа по-дешевке. А тот уже пару-тройку голов привёз. И продолжает привозить. Но по словам Селюка через год уедет в АПЛ... наверное Африканскую Полупрофессиональную Лигу :)))))
Яркий пример: Селюк. Считает свою древесину топ-игроками, сватает всем кому не лень.
Даже Гинер купился и взял Гогуа по-дешевке. А тот уже пару-тройку голов привёз. И продолжает привозить. Но по словам Селюка через год уедет в АПЛ... наверное Африканскую Полупрофессиональную Лигу :)))))
Вью - бред сивой кобылы (не в укор коням)!
Вью - бред сивой кобылы (не в укор коням)!