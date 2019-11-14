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Агент Ерёмин - о Мирзове: «Для меня этого человека просто нет»

сегодня, 09:38

Агент Олег Ерёмин рассказал об отношениях с полузащитником «Спартака» Резиуаном Мирзовым. Ранее Ерёмин представлял интересы Мирзова. 

В момент ухода из «Торпедо» он, по непонятным мне причинам, решил сменить агента. Даже не позвонил, спрятался и пропал с горизонтов. Ну и бог ему судья — зачем сохранять односторонние отношения? Если у человека нет стройности в голове и каких-то принципов, его обязательно переманят. У нас с Резиуаном был договор, но тогда отношения между агентом и игроком были не так хорошо защищены, как сейчас.

Мне с ним говорить не о чем. Любой человек проявляет свои лучшие и худшие качества в экстремальных условиях. Мирзов поступил вот так. Не понимаю, чем он руководствовался, и боюсь, никогда не смогу с этим разобраться. Эта история — предмет для серьёзного исследования психологом, а может, и не одним. Я понял, что мировоззрение расходится с моим. Получил от него удар в спину, и для меня этого человека просто нет.

Ранее Ерёмин рассказал, почему полузащитник ЦСКА Игорь Дивеев не перешел в лондонский «Арсенал».

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   241 / 858
сегодня в 11:54
У него на лице всё написано)
Виссарионович
Виссарионович
   28 / 858
сегодня в 11:31
От этой исповеди агента блевать охота.
Самые обыденные, самые устающие на работе люди.
Если бы в наших клубах, работала хоть немного скаутская система, мы бы играли на другом уровне , качественных российских футболистов было бы намного больше.
ekliziast
ekliziast
   288 / 858
сегодня в 11:16
Интересно , а почему он с каким то хреном моржевым должен решать куда и когда ему переходить. Давно пора всем футболёрам решать самим свои вопросы, а то как недоумки платят всяким прохвостам сумасшедшие деньги.
mihaluch
mihaluch
   88 / 858
сегодня в 10:50
Было бы о ком говорить, а то звезду нашли - Мирзова.
alex074
alex074
   129 / 858
сегодня в 10:45
Хотел бабла срубить, но обломился. Теперь нюни распустил...
makkie
makkie
   12 / 858
сегодня в 10:38
Агенты - очень ранимые и мстительные люди.
Яркий пример: Селюк. Считает свою древесину топ-игроками, сватает всем кому не лень.

Даже Гинер купился и взял Гогуа по-дешевке. А тот уже пару-тройку голов привёз. И продолжает привозить. Но по словам Селюка через год уедет в АПЛ... наверное Африканскую Полупрофессиональную Лигу :)))))
LOpp
LOpp
   22 / 858
сегодня в 10:34
агенты это - зло для российского футбола, как и Зенит.
ziborock
ziborock ответил cska plus
   3 / 858
сегодня в 10:25
Поступил по свински потому и играет в хрющатнике, там все такие.
Ути-пути!)))
Зидан 1972
Зидан 1972
   179 / 858
сегодня в 10:07
он поступил правильно, агент бред несет!
cska plus
cska plus
   8 / 858
сегодня в 09:58
    Давно Мясной
    Давно Мясной
       484 / 858
    сегодня в 09:52
    "Получил от него удар в спину" переводиться, как - не смог заработать на нём бабла)))
    ziborock
    ziborock
       3 / 858
    сегодня в 09:48
    Футбольные агенты такие ранимые и прям как девушки, все их бросают!)))
    Вью - бред сивой кобылы (не в укор коням)!
    Морозовский
    Морозовский
       4 / 858
    сегодня в 09:45
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