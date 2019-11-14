Юран: «Ганчаренко не мог же просто так материться»

Бывший футболист «Спартака» поддержал главного тренера ЦСКА , которого КДК дисквалифицировал на 2 матча.

Ганчаренко, сколько он работает, не относился к тренерам, которые эмоциональные и посылают судей. Наверное, его в каком-то моменте довели до этого. Ганчаренко не мог же просто так материться. Виноваты ли СМИ , которые все снимают? Наверное, в регламенте есть определённые пункты для телевидения – что можно снимать, что нельзя. Если Ганчаренко матерился, то наверняка были какие-то судейские ошибки. Понятно, что у любого тренера, когда игра не складывается, проявляются эмоции.

Стоит ли арбитрам изменить манеру поведения? Возможно. Судьям дали большие полномочия? Им дали реагировать на замечания со стороны тренера как хочешь, а тренера в этом плане ставят в определённые рамки. Это неправильно и несправедливо. А что тогда не записать, как судьи реагировали на тренерские замечания? Камера же есть. Тренер выразил эмоции – он под напряжением, ему нужен результат, это бывает.