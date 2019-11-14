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Юран: «Ганчаренко не мог же просто так материться»

сегодня, 00:42
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Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран поддержал главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко, которого КДК дисквалифицировал на 2 матча.

Ганчаренко, сколько он работает, не относился к тренерам, которые эмоциональные и посылают судей. Наверное, его в каком-то моменте довели до этого. Ганчаренко не мог же просто так материться. Виноваты ли СМИ, которые все снимают? Наверное, в регламенте есть определённые пункты для телевидения – что можно снимать, что нельзя. Если Ганчаренко матерился, то наверняка были какие-то судейские ошибки. Понятно, что у любого тренера, когда игра не складывается, проявляются эмоции.

Стоит ли арбитрам изменить манеру поведения? Возможно. Судьям дали большие полномочия? Им дали реагировать на замечания со стороны тренера как хочешь, а тренера в этом плане ставят в определённые рамки. Это неправильно и несправедливо. А что тогда не записать, как судьи реагировали на тренерские замечания? Камера же есть. Тренер выразил эмоции – он под напряжением, ему нужен результат, это бывает.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   77 / 871
сегодня в 02:25
от куда белорусу знать русский мат...!?
Там у Батьки не забалуешь...
Миша Вилков
Миша Вилков
   29 / 871
сегодня в 01:14
    armeec_♞
    armeec_♞
       225 / 871
    сегодня в 01:02
    и только Зенитоны довольны и все норм у них)))
    Террпсихора
    Террпсихора
       539 / 871
    сегодня в 00:59
    Да по губам судей , можно порой прочитать куда они посылают игроков и тренеров.
    STVA 1
    STVA 1
       115 / 871
    сегодня в 00:56
    Юран знает что говорит)))
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