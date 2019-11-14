«Локомотив» подтвердил возможный переезд в «Лужники»

Пресс-атташе «Локомотива» Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о предстоящей реконструкции стадиона « РЖД Арена».

В настоящий момент клуб действительно занимается проектной проработкой комплексного улучшения инфраструктуры стадиона. Сейчас нельзя говорить о конкретных сроках, потому что проект находится в разработке. Но мы действительно заинтересованы в фундаментальном улучшении предоставляемых услуг и повышении уровня комфорта посещения матчей наших болельщиков. Чувствуя полную поддержку со стороны РЖД и приняв принципиальное решение об улучшении нашего стадиона, а также учтя грядущее 100-летие клуба, мы считаем необходимым заниматься данным вопросом.

Но нельзя говорить о сроках и стадионе, где будет играть команда во время реконструкции. Безусловно, мы в том числе рассматриваем и «Лужники».