Аленичев: «Первое место в группе даст России привилегии при жеребьёвке»

Экс-полузащитник сборной России поделился ожиданиями от матча отборочного этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией.

Только после финального свистка можно будет сказать, стала ли наша сборная сильнее по сравнению с первым матчем против бельгийцев. Конечно, мы уже решили очень важную задачу выхода на Евро-2020, но впереди не менее значимая цель — занять первое место в группе. Это даст нам определённые привилегии при жеребьёвке.