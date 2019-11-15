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Аленичев: «Первое место в группе даст России привилегии при жеребьёвке»

сегодня, 10:08
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавтра в 20:00 Не начался

Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча отборочного этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией.

Только после финального свистка можно будет сказать, стала ли наша сборная сильнее по сравнению с первым матчем против бельгийцев. Конечно, мы уже решили очень важную задачу выхода на Евро-2020, но впереди не менее значимая цель — занять первое место в группе. Это даст нам определённые привилегии при жеребьёвке.

Ранее предстоящий матч прокомментировал полузащитник российской сборной Рифат Жемалетдинов

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Все комментарии
alex074
alex074
   195 / 864
сегодня в 11:21
Бельгии тоже нужно занимать 1е место. Так что удачи сборной Салямыча не видать. Уровень игроков в составах говорит сам за себя... У них практически весь состав в топовых чемпионатах играют. А у нас... Зюба
Т34
Т34
   12 / 864
сегодня в 11:12
Слишком много разговоров о победе. Это к добру не приводит.
Морозовский
Морозовский
   6 / 864
сегодня в 11:07
Первого места не будет - мы не ищем лёгких путей в жизни!
Армейская душа
Армейская душа
   53 / 864
сегодня в 10:59
Да, надо всего-то на 4 мяча больше бельгийцев забить
cska plus
cska plus
   7 / 864
сегодня в 10:57
Сложно будет победить но с чем чёрт не шутит.
ДАША Д
ДАША Д
   149 / 864
сегодня в 10:41
Ух ты, а мы не знали.
drug01
drug01
   65 / 864
сегодня в 10:28
Если Аленичев сказал так и будет?
Гавриленко
Гавриленко
   369 / 864
сегодня в 10:26
Для начала бы Максименко в сборную вместо косореза из Бразилии.
VIPded
VIPded
   66 / 864
сегодня в 10:22
Бельгия это тоже понимает... Удачи сборной России!!!
Гавриленко
Гавриленко
   369 / 864
сегодня в 10:19
С такими игроками его занять будет очень трудно.
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