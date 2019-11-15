Конов: «Хачатурянц – новый глава судейского комитета»

сегодня, 13:13

Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале сообщил об изменениях в судейском комитете РФС .

Судейская реформа состоялась. По моей информации, Ашот Хачатурянц – новый глава судейского комитета. Фактически реформа состоялась по инициативе Евгения Гинера. Он и Максим Митрофанов занимались (с большой командой) основными положениями реформы. Подробности и детали должны быть уже сегодня. Ждем улучшения ситуации и уменьшение критики. Само собой, в этой ситуации давление на судейский корпус спадет и арбитры получат поддержку. За концовкой первой части чемпионата России наблюдаем спокойно.

Напомним, что Ашот Хачатурянц в июне стал членом судейского комитета РФС . Он занимал руководящий пост департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития РФ , входил в совет директоров «НК „РуссНефть“», был заместителем Владимира Проничева в центральном совете спортивного общества «Динамо». С 2008 года занимает должность генерального директора «Сбербанк Капитал».