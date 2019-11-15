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Конов: «Хачатурянц – новый глава судейского комитета»

сегодня, 13:13

Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале сообщил об изменениях в судейском комитете РФС.

Судейская реформа состоялась. По моей информации, Ашот Хачатурянц – новый глава судейского комитета. Фактически реформа состоялась по инициативе Евгения Гинера. Он и Максим Митрофанов занимались (с большой командой) основными положениями реформы. Подробности и детали должны быть уже сегодня.

Ждем улучшения ситуации и уменьшение критики. Само собой, в этой ситуации давление на судейский корпус спадет и арбитры получат поддержку. За концовкой первой части чемпионата России наблюдаем спокойно.

Напомним, что Ашот Хачатурянц в июне стал членом судейского комитета РФС. Он занимал руководящий пост департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития РФ, входил в совет директоров «НК „РуссНефть“», был заместителем Владимира Проничева в центральном совете спортивного общества «Динамо». С 2008 года занимает должность генерального директора «Сбербанк Капитал». 

Не так давно «Соккер.Ру» разбирал наболевший судейский вопрос в РПЛ.

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Все комментарии
makkie
makkie ответил cska plus
   9 / 863
сегодня в 14:27
РусНефть и по инициативе Гинера, даже здесь не могут правду написать, что Ашт работник федуна.
Даже ваш Конов говорит, что Ашота продвинул Гинер, но кому-то как об стенку горох.
морозз
морозз
   43 / 863
сегодня в 14:18
Наконец - то Гинер решил бросить вызов Миллеру и приватизировал судейский корпус! Теперь в нашем футболе двухглавая гидра будет кусать друг друга за свой же хвост!
Inside91
Inside91
   554 / 863
сегодня в 14:13
Ара начал всем заправлять)
mihaluch
mihaluch ответил Гавроша
   107 / 863
сегодня в 14:10
Почему опять армянин? Что там за мафия? Значит, теперь цска каждый матч будет бить пенальти?
Это не армянин - это армянский еврей.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   30 / 863
сегодня в 14:02
🤣. Не для этого болельщик неделю бунтовал, чтобы Гинер опять свой нос сунул. Только, как вчера, или позавчера дал пост, что "лучший менеджер" доволен происходящим. Ёпта, как тараканы в банке, как в совдеповские времена, лишь бы быть на плаву, на верху.Кто-то верит, что станет лучше?).
Все таки прав был Толстых, тогда в 2013г.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   292 / 863
сегодня в 13:57
Гинер наносит ответный удар по газовым аххах
Гавроша
Гавроша
   38 / 863
сегодня в 13:57
Почему опять армянин? Что там за мафия? Значит, теперь цска каждый матч будет бить пенальти?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 863
сегодня в 13:55
гинер снова добрался до судей.
На сей раз чемоданчики будут не нужны...й
25процентный клоун
25процентный клоун
   23 / 863
сегодня в 13:53
Тедеско поставит на колени Семака с любым свистуном
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Добряк
   23 / 863
сегодня в 13:51
Читай внимательнее кто его пристроил
Добряк
Добряк
   519 / 863
сегодня в 13:49
Обычно Ашоты мясными оказываются...
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   553 / 863
сегодня в 13:41
Давление спадёт, когда ошибаться перестанут. Не глава ошибался, а судьи. Ну как говорится надежда умирает последней.
Миша Вилков
Миша Вилков ответил ПерекатиПоле
   17 / 863
сегодня в 13:41
Гинер назначил главного по судьям) Когда Паспорту говорил судьям : «Лицо попроще сделай, ...» то явно уже что то знал.
Главная крыса из питера, рулит всем РФС.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   29 / 863
сегодня в 13:39
Гинер назначил главного по судьям)
Когда Паспорту говорил судьям : «Лицо попроще сделай, ...» то явно уже что то знал.
Т34
Т34
   12 / 863
сегодня в 13:31
Нормального кина не будет. Кинщика Гинер закупил.
Ген Геныч
Ген Геныч
   37 / 863
сегодня в 13:27
Можно уже 80% предсказать итог чемпионата,а точнее,кто займет 2-ю строчку(про первую смысла нет писать,там до 2024 года уже место зарезервировано)!!!!!!!
Big krendel
Big krendel
   34 / 863
сегодня в 13:27
Опять из плеяды федуновцев
particular
particular
   11 / 863
сегодня в 13:24
Назначение визиря и оглашение реформ - это ещё не "само собой" разумеющееся улучшение ситуации...
Миша Вилков
Миша Вилков
   17 / 863
сегодня в 13:23
    Бубнин
    Бубнин
       854 / 863
    сегодня в 13:21
    Очередной нефтегазовый генеральный директор из 90-х в футболе..
    Ген Геныч
    Ген Геныч
       37 / 863
    сегодня в 13:20
    Ну а что,теперь получим как во времена ЦСКА со Слуцким и Думбия?!!!В каждом матче по пенальти?!!)))))))))))Ну теперь Гончаренко нааааадооооолго в ЦСКА!!!!!

    Ну идиотизм-честное слово!!!!!!!!!!!!!!

    Глава РФС- ставленник Миллера!!!!!

    Глава судей- ставленник Гинера!!!!!

    Короче цирк продолжается!!!!!
    cska plus
    cska plus
       7 / 863
    сегодня в 13:19
    РусНефть и по инициативе Гинера, даже здесь не могут правду написать, что Ашт работник федуна.
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