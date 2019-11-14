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Липпи - об уходе из сборной Китая: «Я не хочу красть их деньги»

сегодня, 20:49
СирияЛоготип футбольный клуб Сирия2 : 1Логотип футбольный клуб КитайКитайМатч завершен

Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи покинул свой пост после поражения от сборной Сирии в матче отборочного раунда ЧМ-2022:

Не хочу говорить об этом матче. Команда должна отдавать на поле все силы. Нужно выполнять тренерские установки. Если игроки боятся проиграть, то у них нет желания сражаться. Поражение — это моя ответственность. Соперник сегодня был лучше.

Моя годовая зарплата очень высока. Я не хочу красть эти деньги. Я полностью беру на себя ответственность за это поражение. Официально объявляю об уходе с поста главного тренера сборной

Ранее сообщалось, что Липпи был близок к заключению соглашения с «Тоттенхэмом», будучи главным тренером «Ювентуса». 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   9 / 869
сегодня в 21:43
Причём тут красть или не красть, главное довёл команду до того, что проиграли Сирии.
bublikyo
bublikyo
   507 / 869
сегодня в 21:37
Всем бы так, а то понаподписывают контрактов, хр.н выгонишь
youtomee
youtomee ответил obana777
   539 / 869
сегодня в 21:05
Хоть один честно признался, что крадет в Китае деньги. А сколько там сейчас таких, которые за бабками охотятся?
да че в Китай то ходить, тут в РПЛ среди игроков примеров полно
obana777
obana777
   58 / 869
сегодня в 20:59
Хоть один честно признался, что крадет в Китае деньги. А сколько там сейчас таких, которые за бабками охотятся?
Шамиль8393
Шамиль8393
   353 / 869
сегодня в 20:54
проиграть Сирии. пора Липпи на отдых
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