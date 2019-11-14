Липпи - об уходе из сборной Китая: «Я не хочу красть их деньги»

Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи покинул свой пост после поражения от сборной Сирии в матче отборочного раунда ЧМ-2022:
Не хочу говорить об этом матче. Команда должна отдавать на поле все силы. Нужно выполнять тренерские установки. Если игроки боятся проиграть, то у них нет желания сражаться. Поражение — это моя ответственность. Соперник сегодня был лучше.
Моя годовая зарплата очень высока. Я не хочу красть эти деньги. Я полностью беру на себя ответственность за это поражение. Официально объявляю об уходе с поста главного тренера сборной
Ранее сообщалось, что Липпи был близок к заключению соглашения с «Тоттенхэмом», будучи главным тренером «Ювентуса».