Венгер - глава департамента развития мирового футбола ФИФА

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер возглавил департамент развития мирового футбола ФИФА.
Обязанности французского специалиста - надзор и стимулирование роста и развития мужского и женского футбола во всем мире. Венгер будет ведущим специалистом по техническим вопросам в качестве члена консультативных групп, которые будут участвовать в процессе рассмотрения и принятия решений о возможных изменениях в правилах футбола.
Я с нетерпением жду начала этой важнейшей деятельности, не только потому, что мне всегда было интересно анализировать футбол с более широкой точки зрения, но и потому, что миссия ФИФА как органа управления футболом действительно глобальна. Я считаю, что новая ФИФА, которую мы наблюдаем в последние годы, имеет сам спорт в центре своих идей и полна решимости развивать игру во многих ее компонентах. Я знаю, что могу внести свой вклад в эту цель и вложу в свою работу всю энергию.
Ранее сообщалось, что Венгер может возглавить «Баварию».
Удачи. Хотел стать легендой спартака, как Терри, но не пригласили(
Удачи. Хотел стать легендой спартака, как Терри, но не пригласили(