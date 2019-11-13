Венгер - глава департамента развития мирового футбола ФИФА

Бывший наставник лондонского «Арсенала» возглавил департамент развития мирового футбола ФИФА .

Обязанности французского специалиста - надзор и стимулирование роста и развития мужского и женского футбола во всем мире. Венгер будет ведущим специалистом по техническим вопросам в качестве члена консультативных групп, которые будут участвовать в процессе рассмотрения и принятия решений о возможных изменениях в правилах футбола.