ГлавнаяНовости

Венгер - глава департамента развития мирового футбола ФИФА

сегодня, 19:09

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер возглавил департамент развития мирового футбола ФИФА.

Обязанности французского специалиста - надзор и стимулирование роста и развития мужского и женского футбола во всем мире. Венгер будет ведущим специалистом по техническим вопросам в качестве члена консультативных групп, которые будут участвовать в процессе рассмотрения и принятия решений о возможных изменениях в правилах футбола.

Я с нетерпением жду начала этой важнейшей деятельности, не только потому, что мне всегда было интересно анализировать футбол с более широкой точки зрения, но и потому, что миссия ФИФА как органа управления футболом действительно глобальна. Я считаю, что новая ФИФА, которую мы наблюдаем в последние годы, имеет сам спорт в центре своих идей и полна решимости развивать игру во многих ее компонентах. Я знаю, что могу внести свой вклад в эту цель и вложу в свою работу всю энергию.

Ранее сообщалось, что Венгер может возглавить «Баварию»

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиМатч с «Вест Хэмом» может стать последним для Почеттино
Сегодня, 14:48 Комментарии10
Руководство «Арсенала» может уволить Эмери в начале 2020 года
Сегодня, 09:43 Комментарии11
ОфициальноСалихамиджич войдет в совет директоров «Баварии»
Вчера, 22:35 Комментарии3
Владимир Федотов возглавит «Сочи»
Вчера, 21:39 Комментарии24
Роналдиньо объявил о возвращении в «Барселону»
Вчера, 20:46 ФотоКомментарии50
Сусо расстался со своим агентом
Вчера, 18:34 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   92 / 876
сегодня в 21:36
Должен быть толк, это не какой-нибудь Мутко.
ЮЗИК
ЮЗИК
   165 / 876
сегодня в 21:33
Венгер нашёл себя, и все слухи про его тренерскую деятельность полная чушь
VIPded
VIPded
   78 / 876
сегодня в 19:47
Откаты лучше тренерского контракта, видать...
obana777
obana777
   66 / 876
сегодня в 19:43
О как! Теперь не будет безработным!
cska plus
cska plus
   8 / 876
сегодня в 19:16
Всё, Арсен при делах и СМИ его никуда не будет сватать.
Don trambon
Don trambon
   76 / 876
сегодня в 19:14
Я считаю, что новая ФИФА, которую мы наблюдаем в последние годы, имеет сам спорт.. как только не имеет) гыгыгы

Удачи. Хотел стать легендой спартака, как Терри, но не пригласили(
Wolverhampton
Wolverhampton
   360 / 876
сегодня в 19:12
Поздравляю!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100