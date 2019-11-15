Киоун: «„Арсенал“ теряет свою идентичность»

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун ответил на вопрос, считает ли он главного тренера «канониров» Унаи Эмери правильным наставником для команды в долгосрочной перспективе.
Только время покажет, но сейчас похоже, что нет. Он не выглядит правильным человеком для этой должности. Мы потеряли стиль игры «Арсенала», красивый футбол, который был у команды при Арсене Венгере. Мы теряем свою идентичность и нам нужно как можно быстрее вернуть ее.
Отметим, что Эмери находится под давлением в «Арсенале» из-за не лучших результатов команды в текущем сезоне. Недавно СМИ сообщили, что руководство «канониров» вскоре может уволить тренера.
Или может вы считаете себя компетентнее Мартина Киоуна?
Арсен Венгер сделал из Арсенала тот Арсенал, который любили все, и не за долбанные кубки, те же трофеи, коими бредят все как зомби, а за красивый, азартный, комбинационный, эстетичный, валидольный, искрометный, опережающий свое время ФУТБОЛ...
Но скончался Арсенал после Венгера, и никто его не оживит, тем боле при кронке. Получите тусклый середняк, без почерка и самобытности, банальный клубишко, которого не отличить от клубов болтающихся на местах с 7 до 20 го..
Или может вы считаете себя компетентнее Мартина Киоуна?
Арсен Венгер сделал из Арсенала тот Арсенал, который любили все, и не за долбанные кубки, те же трофеи, коими бредят все как зомби, а за красивый, азартный, комбинационный, эстетичный, валидольный, искрометный, опережающий свое время ФУТБОЛ...
Но скончался Арсенал после Венгера, и никто его не оживит, тем боле при кронке. Получите тусклый середняк, без почерка и самобытности, банальный клубишко, которого не отличить от клубов болтающихся на местах с 7 до 20 го..