Киоун: «„Арсенал“ теряет свою идентичность»

сегодня, 19:34

Бывший защитник «Арсенала» ответил на вопрос, считает ли он главного тренера «канониров» Унаи Эмери правильным наставником для команды в долгосрочной перспективе.

Только время покажет, но сейчас похоже, что нет. Он не выглядит правильным человеком для этой должности. Мы потеряли стиль игры «Арсенала», красивый футбол, который был у команды при Арсене Венгере. Мы теряем свою идентичность и нам нужно как можно быстрее вернуть ее.