ГлавнаяНовости

Швейцария с трудом обыграла Грузию на своем поле

сегодня, 00:42
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария1 : 0Логотип футбольный клуб ГрузияГрузияМатч завершен

Сборная Швейцарии победила команду Грузии в матче девятого тура отбора на чемпионат Европы 2020 года. Швейцарцы занимают второе место в турнирной таблице группы D, набрав 14 очков. Грузия идет четвертой (восемь баллов).

Санкт-Галлен, стадион Кибунпарк

Швейцария - Грузия 1:0 (0:0)
Гол: Иттен 77

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Штеффен, Фернандеш (Соу 84), Денис Закариа, Джака, Варгас (Фасснахт 78), Айети (Иттен 71)
Главный тренер: Петкович Владимир.

Грузия: Лория, Какабадзе, Кашия, Григалава, Хочолава, Канкава, Китеишвили (Папунашвили 84), Шенгелия , Казаишвили, Давиташвили (Гвилия 85), Квилитая (Лобжанидзе 82)
Главный тренер: Вайсс Владимир.

Предупреждения: Хочолава 29, Канкава 31, Штеффен 74

Отметим, что в другом поединке этой группы Дания разгромила Гибралтар.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Италия разгромила Боснию и Герцеговину на выезде
Сегодня, 00:44 Комментарии0
Швеция обыграла Румынию
Сегодня, 00:42 Комментарии0
Испания без проблем обыграла Мальту
Сегодня, 00:40 Комментарии0
Дания разгромила Гибралтар
Сегодня, 00:36 Комментарии0
Месси принес победу сборной Аргентины над Бразилией
Вчера, 21:59 Комментарии84
Армения в домашней игре уступила Греции
Вчера, 21:51 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
   86 / 859
сегодня в 01:05
Слабовато но победа
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 859
сегодня в 00:49
Спасли мой эспресс, молорики)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100