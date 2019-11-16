Швейцария с трудом обыграла Грузию на своем поле

сегодня, 00:42

Сборная Швейцарии победила команду Грузии в матче девятого тура отбора на чемпионат Европы 2020 года. Швейцарцы занимают второе место в турнирной таблице группы D, набрав 14 очков. Грузия идет четвертой (восемь баллов).

Санкт-Галлен, стадион Кибунпарк

Швейцария - Грузия 1:0 (0:0)

Гол: Иттен 77

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Штеффен, Фернандеш (Соу 84), Денис Закариа, Джака, Варгас (Фасснахт 78), Айети (Иттен 71)

Главный тренер: Петкович Владимир.

Грузия: Лория, Какабадзе, Кашия, Григалава, Хочолава, Канкава, Китеишвили (Папунашвили 84), Шенгелия , Казаишвили, Давиташвили (Гвилия 85), Квилитая (Лобжанидзе 82)

Главный тренер: Вайсс Владимир.

Предупреждения: Хочолава 29, Канкава 31, Штеффен 74

Отметим, что в другом поединке этой группы Дания разгромила Гибралтар.