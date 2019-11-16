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Испания без проблем обыграла Мальту

сегодня, 00:40
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания7 : 0Логотип футбольный клуб МальтаМальтаМатч завершен

Сборная Испании разгромила команду Мальты в матче девятого тура отборочного раунда Евро-2020. «Красная фурия» занимает первое место в турнирной таблице группы F, набрав 23 очка. Мальта пребывает на шестом месте в таблице (три очка).  

Кадис, стадион Рамон де Карранcа

Испания - Мальта 7:0 (2:0)
Голы: Мората 23, Касорла 41, Пау Торрес 62, Сарабия 63, Ольмо 69, Морено 71, Навас 85

Испания: Лопес, Навас, Альбиоль, Рамос (Пау Торрес 60), Бернат, Алькантара, Родри, Касорла (Алькасер 53), Морено, Мората (Ольмо 66), Сарабия
Главный тренер: Роберт Морено.

Мальта: Бонелло, Корбалан (Микаллефф 33), Каруана, Агиус, З. Мускат, Пизани (Греч 75), Пайбер, Велла, Р. Мускат (Каруана 63), Мобон, Нвоко
Главный тренер: Фарруджа Рей.

Отметим, что в другом матче группы F Норвегия разгромила Фарерские острова.

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