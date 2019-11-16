Швеция обыграла Румынию

Сборная Швеции одержала победу над командой Румынии в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Швеция (18 очков) располагается на втором месте в своей группе, Румыния (14 очков) - третья.
Бухарест, стадион Национальный
Румыния - Швеция 0:2 (0:2)
Голы: Берг 18, Квайсон 34
Румыния: Тэтэрушану, Могос, Рус, Неделчару, Банку, Деяк (Хаджи 46), Бэлуцэ, Станчу (Алибеч 72), Митрицэ, Пушкаш, Кешеру (Коман 57)
Главный тренер: Контра Космин.
Швеция: Ульсен, Люстиг, Линделеф, Гранквист, Бенгтссон, Ларссон (Свенссон 69), Олссон, Экдаль, Форсберг, Берг (Исак 78), Квайсон
Главный тренер: Андерссон Янне.
Предупреждения: Станчу 23, Линделеф 50, Банку 55
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