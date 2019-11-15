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Месси принес победу сборной Аргентины над Бразилией

сегодня, 21:59
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия0 : 1Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Сборная Аргентины одержала победу над командой Бразилии в товарищеском матче.

Эр-Рияд, стадион Кинг Сауд Юниверсити

Бразилия - Аргентина 0:1
Голы: Лионель Месси 13

Нереализованный пенальти: Габриэл Жезус 10 - Лионель Месси 13

Сборная Бразилии: Алиссон, Силва, Сандро (Лори 64), Данило, Милитао, Виллиан (Родриго 71), Каземиро (Весли 86), Артур (Фабиньо 54), Пакета (Коутиньо 46), Фирмино, Жезус (Ришарлисон 71).

Сборная Аргентины: Андрада, Отаменди, Тальяфико, Песселья, Фойт, Окампос (Гонсалес 74), Паредес (Родригес (83), Де Пауль (Домингес 90), Ло Чельсо (Акунья 59), Месси, Мартинес (Аларио 88).

Предупреждения: Каземиро 22, Данило 27, де Пауль 43, Тальяфико 61, Габриэль Милитао 65, Паредес 73

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Все комментарии
alexfor
alexfor
   72 / 859
сегодня в 22:06
lefte, не бомби, никто его за это не оближет, как вы дельфина за очередной хет-трик врачам)
DGIIIIN
DGIIIIN ответил Apsny
   385 / 859
сегодня в 22:03
У Аргентины центр поля переиграл своих оппонентов, вратарь у них смешной))
Арги выглядели стабильно все таки.
Apsny
Apsny ответил lefte
   117 / 859
сегодня в 22:02
Красава, в товарках за сборную всегда на полную выкладывается
Не бог невесть кто, особенно когда касается Литвы.
Apsny
Apsny
   117 / 859
сегодня в 22:01
У Аргентины центр поля переиграл своих оппонентов, вратарь у них смешной))
lefte
lefte
   269 / 859
сегодня в 22:00
Красава, в товарках за сборную всегда на полную выкладывается
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