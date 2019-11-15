Месси принес победу сборной Аргентины над Бразилией

Сборная Аргентины одержала победу над командой Бразилии в товарищеском матче.
Эр-Рияд, стадион Кинг Сауд Юниверсити
Бразилия - Аргентина 0:1
Голы: Лионель Месси 13
Нереализованный пенальти: Габриэл Жезус 10 - Лионель Месси 13
Сборная Бразилии: Алиссон, Силва, Сандро (Лори 64), Данило, Милитао, Виллиан (Родриго 71), Каземиро (Весли 86), Артур (Фабиньо 54), Пакета (Коутиньо 46), Фирмино, Жезус (Ришарлисон 71).
Сборная Аргентины: Андрада, Отаменди, Тальяфико, Песселья, Фойт, Окампос (Гонсалес 74), Паредес (Родригес (83), Де Пауль (Домингес 90), Ло Чельсо (Акунья 59), Месси, Мартинес (Аларио 88).
Предупреждения: Каземиро 22, Данило 27, де Пауль 43, Тальяфико 61, Габриэль Милитао 65, Паредес 73