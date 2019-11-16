Дания разгромила Гибралтар

Всё, что делает «Зенит» главным клубом России Петржела вызвал демона обновляемой дискуссии о первом клубе страны, и «Соккер.ру

Дяденьки, не убивайте «Ростов»! «Соккер.ру» не любит жанр некрологов футбольным клубам. Именно поэтому проблемы

Антисборная 16-го тура: на «Крыльях» и советах «Соккер.ру» зовет самарцев и игроков других клубов в антисборную!

Сонные львы. Примитивность – враг «Зенита» Много раз подчеркивали статус северян как фаворита на «Соккер.ру», что не мешает