Дания разгромила Гибралтар

Сборная Дании одержала победу над командой Гибралтара в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Дания (15 очков) располагается на первом месте в своей группе, Гибралтар (0 очков) - последний.
Копенгаген, стадион Паркен
Дания - Гибралтар 6:0 (1:0)
Голы: Сков 12, Гюткьяер 47, Брейтуэйт 51, Сков 64, Эриксен 85, Эриксен 90+4
Дания: Шмейхель, Васс, Кьер, Йоргенсен Занка, Ларсен (Кристенсен 78), Шене (Хейбьерг 54), Дилейни, Сков, Эриксен, Брейтуэйт (Дольберг 54), Гюткьяер
Главный тренер: Хареиде Аге.
Гибралтар: Голдвин, Сержант, Чиполина, Чиполина, Оливеро, Кашиаро, Уолкер, Муэли (Барнетт 66), Хассан (Эрнандес 66), Бритто, Де Барр (Стич 72)
Главный тренер: Рибас Хулио.
Предупреждения: Оливеро 14, Чиполина 26
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