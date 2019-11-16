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Боярский: «Бельгия не позволит нашим выиграть»

сегодня, 19:04
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 3Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗакончился 1-й тайм

Актер и болельщик Михаил Боярский заявил, что не верит в победу сборной России над бельгийцами в матче отборочного этапа Евро-2020.

Наш футбол далек от европейского уровня. Если мы победим бельгийцев, то это придаст уверенности тренерскому штабу и команде, но я убежден, что мы не выиграем сегодня. Бельгия – одна из тех сборных, которая не позволит нашим выиграть. В хоккей мы можем, но только не в футбол, исключено. Я очень хочу победы нашей сборной, но реальность уж такова.

Этот матч покажет реальный уровень нашей сборной, сегодня мы всё поймем, чтобы не строить никаких иллюзий. У нас есть энтузиазм, воля, богатства и игроки хорошие, но в целом – Бельгия неспособна проиграть России.   

Отметим, что ранее о предстоящем матче высказался экс-наставник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   86 / 857
сегодня в 19:38
Никогда не понимал таких болельщиков. Хорошая логика хамелеона. Если проиграют, то скажет "я же говорил, что шансов нет", если выиграют скажет "Я же болел за наших и хотел этой победы и они меня порадовали, мы можем выигрывать любую сборную мира.....".
А не лучше просто сказать "Давайте все поддержим нашу сборную и пожелаем ей победы, а там видно будет"?
cska plus
cska plus
   7 / 857
сегодня в 19:23
Значит Мишаня пока ещё трезв.
Т34
Т34
   14 / 857
сегодня в 19:15
А кто у нею будет позволения спрашивать?
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