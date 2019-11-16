Боярский: «Бельгия не позволит нашим выиграть»

Актер и болельщик Михаил Боярский заявил, что не верит в победу сборной России над бельгийцами в матче отборочного этапа Евро-2020.

Наш футбол далек от европейского уровня. Если мы победим бельгийцев, то это придаст уверенности тренерскому штабу и команде, но я убежден, что мы не выиграем сегодня. Бельгия – одна из тех сборных, которая не позволит нашим выиграть. В хоккей мы можем, но только не в футбол, исключено. Я очень хочу победы нашей сборной, но реальность уж такова.

Этот матч покажет реальный уровень нашей сборной, сегодня мы всё поймем, чтобы не строить никаких иллюзий. У нас есть энтузиазм, воля, богатства и игроки хорошие, но в целом – Бельгия неспособна проиграть России.