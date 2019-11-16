Словения обыграла Латвию

Сборная Словении одержала победу над командой Латвии в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Словения (14 очков) располагается на третьем мест в своей группе, Латвия (0 очков) - последняя.
Любляна, стадион Стожице Стэдиум
Словения - Латвия 1:0 (0:0)
Гол: Тарасов 53 (автогол)
Словения: Облак, Стоянович, Струна, Мевля, Йокич, Иличич, Крхин (Бийол 74), Куртич, Вербич (Безьяк 90+1), Вучкич (Зайц 62), Шпорар
Главный тренер: Кек Матьяж.
Латвия: Штейнборс, Савалниекс, Дубра, Максименко, Юрковскис, Тарасов, Ошс, Икаунекс (Улдрикис 72), Федоров, Гутковскис (Лайзанс 85), Камеш (Пунчулс 88)
Предупреждения: Струна 14, Гутковскис 23, Федоров 47, Тарасов 53, Савалниекс 59, Вербич 70
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