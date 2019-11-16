Россия крупно уступила сборной Бельгии

Сборная России крупно уступила команде Бельгии в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Бельгия (27 очков) располагается на первом месте в своей группе, Россия (21 очко) - вторая.
Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена
Россия - Бельгия 1:4 (0:3)
Голы: Джикия 79 - Азар 19, Азар 33, Азар 40, Лукаку 72
Россия: Гильерме, Марио Фернандес, Семёнов, Джикия, Петров, Жирков (Бакаев 50), Ионов, Оздоев, Зобнин (Кузяев 62), Алексей Миранчук, Дзюба (Комличенко 80)
Главный тренер: Черчесов Станислав.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Бойата, Вермален (Денайе 67), Кастань, Де Брюйне, Витсель, Азар, Мертенс (Тилеманс 52), Лукаку (Батшуайи 77), Азар
Главный тренер: Мартинес Роберто.
Предупреждение: Петров 3
Судья: Соареш Диаш Артур.
Ранее сборная Шотландии одержала победу над командой Кипра.
Польша, Уэльс и др..разнесут ведь
Польша, Уэльс и др..разнесут ведь
Но вдесятером не вдвоём (после выход Зелимхана втроём), надо понимать
Но вдесятером не вдвоём (после выход Зелимхана втроём), надо понимать
У тебя Зобнин во всем виноват был!)))
У тебя Зобнин во всем виноват был!)))
Ещё один показатель их ума
Ещё один показатель их ума