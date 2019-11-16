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Россия крупно уступила сборной Бельгии

сегодня, 21:51
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Сборная России крупно уступила команде Бельгии в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Бельгия (27 очков) располагается на первом месте в своей группе, Россия (21 очко) - вторая.

Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена

Россия - Бельгия 1:4 (0:3)
Голы: Джикия 79 - Азар 19, Азар 33, Азар 40, Лукаку 72

Россия: Гильерме, Марио Фернандес, Семёнов, Джикия, Петров, Жирков (Бакаев 50), Ионов, Оздоев, Зобнин (Кузяев 62), Алексей Миранчук, Дзюба (Комличенко 80)
Главный тренер: Черчесов Станислав.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Бойата, Вермален (Денайе 67), Кастань, Де Брюйне, Витсель, Азар, Мертенс (Тилеманс 52), Лукаку (Батшуайи 77), Азар
Главный тренер: Мартинес Роберто.

Предупреждение: Петров 3

Судья: Соареш Диаш Артур.

Ранее сборная Шотландии одержала победу над командой Кипра.

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Все комментарии
LAISMEN
LAISMEN
   243 / 876
сегодня в 22:26
Опечатка ДзюбайЛЕВ Сан Марино имел в виду))))
Ген Геныч
Ген Геныч ответил dino-hsv
   46 / 876
сегодня в 22:26
"прикопался к смолову"??? ясно, понятно... 1 раз упомянул его, как пример использования более быстрого игрока на замену дзюбе. адекватного разговора с вами в очередной раз не выходит. удачи
Ну извиняй,на эимоциях просто!!!!!!!Да просто Стас возомнил,что мы гранд футбола и вышел играть фактически (не шутка) первым номером!!!))))))))
Шуnя771
Шуnя771 ответил Azu-Killah37
   79 / 876
сегодня в 22:26
Стадион)
Плохому танцору...)))
Суклетин
Суклетин ответил Гавроша
   269 / 876
сегодня в 22:26
А в каких цветах выходить, голубой устрицы? Даже в любимой вазгеном Формуле-1 красно-белые - это победители (Феррари, Макларен), а красно-синих и голубых команд там отродясь не было! Правда, вряд ли он об этом знает
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил ЛЬВОВ НА МЯСО
   155 / 876
сегодня в 22:26
Нам и так неплохо живется!)
Я очень рад за вас (искренне, без сарказма)
nikot
nikot
   318 / 876
сегодня в 22:25
Это еще хорошо,что Бельгия пешком играла!
Non-sense
Non-sense
сегодня в 22:25
Не ожидал, что так феерично выйдет. Просто показали, кто в этой игре папка. 5-3-2 схема, играем через левый фланг, задача закинуть на Дзюбу - авось, в ворота отскочит мячик... Не тот уровень, дядя усач, не тот уровень, чтобы так удивлять мощного соперника. Это даже не то избиение, что было в Бельгии, это изнасилование в родных стенах.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответил Azu-Killah37
   113 / 876
сегодня в 22:25
Очень жаль, не жизнь бы была, а малина)
Нам и так неплохо живется!)
зигзаг
зигзаг
   142 / 876
сегодня в 22:25
На турнире Россия будет как Сан марино для всех сборных))

Польша, Уэльс и др..разнесут ведь
dino-hsv
dino-hsv ответил Ген Геныч
   65 / 876
сегодня в 22:25
Да есть Черышев еще!!!Просто играть надо было в 3ЦЗ а ни в 2ЦЗ!!!!!!!А фланги защиты у нас в сборной это просто тихий ужас!!!!!!!Да что ты к Смолову прикопался,тот же Комличенко лучше него !!!!
"прикопался к смолову"??? ясно, понятно... 1 раз упомянул его, как пример использования более быстрого игрока на замену дзюбе. адекватного разговора с вами в очередной раз не выходит. удачи
Суклетин
Суклетин ответил 25процентный клоун
   269 / 876
сегодня в 22:24
Кстати, Бельгия вдесятером играла. У неё газпромовец витсэль числился.
Но вдесятером не вдвоём (после выход Зелимхана втроём), надо понимать
Сп62
Сп62
   182 / 876
сегодня в 22:24
Поздно советовать. Контракт с усатым продлён. Львы вперёд.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил ЛЬВОВ НА МЯСО
   155 / 876
сегодня в 22:24
Ну не всем же быть такими умными как ты!))) У тебя Зобнин во всем виноват был!)))
Очень жаль, не жизнь бы была, а малина)
25процентный клоун
25процентный клоун
   14 / 876
сегодня в 22:24
Мне стадион показался позорным
Ген Геныч
Ген Геныч ответил За адекватность
   46 / 876
сегодня в 22:24
Приветствую. Да как бы изначально понятно было, что Бельгия нас сделает. Языками трепать, не мешки ворочать. Голову пеплом смысла нет посыпать. Летом на ЕВРО посмотрим.
Привет!!!Да это так!!!Перед матчем писал еще,что ничь будет очень хорошим результатом для нас!!!!!!!!А Стас по ходу возомнил нашу сборную грандом мирового футбола и решил побадаться с Бельгией на равных!!!!!!Отхватил по сопатке он своей сегодня знатно!!!!!!Думаю на Евро увидим другой футбол !!!!Порадовали сегодня Бакаев и Кузяев,еще Миранчук что то делал ну и Дзюба боролся(правда только боролся)!!!!!!Защита-тихий ужас,особенно фланги!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   14 / 876
сегодня в 22:23
На опозоренном стадионе опозорились благодаря ленинградцам
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответил Azu-Killah37
   113 / 876
сегодня в 22:23
Кто о чём, но спартаковские фаны умудряются сделать виноватым...СТАДИОН! Ещё один показатель их ума
Ну не всем же быть такими умными как ты!)))
У тебя Зобнин во всем виноват был!)))
LAISMEN
LAISMEN
   243 / 876
сегодня в 22:23
Беззубый ЛЕВ.....
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил ЛЬВОВ НА МЯСО
   155 / 876
сегодня в 22:22
Форма виновата?)))
Стадион)
Гавроша
Гавроша ответил Azu-Killah37
   29 / 876
сегодня в 22:22
Кто о чём, но спартаковские фаны умудряются сделать виноватым...СТАДИОН! Ещё один показатель их ума
А ведь они перед матчем восхвалялись тренером (своим), да и форма была красно-белая, и комментаторы их. Еще три свиньи на поле было, а виноват стадион оказался. Наверное потому, что закрытый, надо было на морозе играть.
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 22:22
По ходу выход львов переносится на матч с Сан-Марино.
Leha-ha50
Leha-ha50
   2 / 876
сегодня в 22:22
Дзюба сегодня старался, но долго возится с мячом, хотя - это болезнь многих наших футболеров, в касание почти никто не бьет, долго подстраиваются под мяч, потому и удары большинство блокируются. Во втором тайме бельгийцы расслабились, а наши чуть забегали, но толку вышло мало, мяч до створа добрался считанное количество раз.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответил Арсений_88
   113 / 876
сегодня в 22:21
У нас качественных вратарей давно нет, ушел Малафеев, и нету больше.
Он Датчанин!)))
Суклетин
Суклетин ответил Azu-Killah37
   269 / 876
сегодня в 22:21
Всё правильно. РФС привёз Бельгию туда, где они 3 место заняли. Вот они духом и воспряли. И в целом на таких стадионах нельзя играть
Чист
Чист
   385 / 876
сегодня в 22:21
Ну до чего есть наивные - все изначально знали и тренер надо было просто новых игроков проверять о каком выгрыше думать - просто они сделали свое дело и играли не напрегаясь-надо готовить искать игроков а не выбирать что под рукой
Суклетин
Суклетин ответил Арсений_88
   269 / 876
сегодня в 22:20
Какой я тебе Филл? Я уже успел и Филлом, и Сангом, и Маловаром побыть. Ахаха)
Арсений_88
Арсений_88 ответил galem72
   448 / 876
сегодня в 22:20
А где же в заголовке упоминание "разгром", ведь в 3 шара проиграли?
Раньше разгром было в 4 мяча.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   75 / 876
сегодня в 22:20
Ребята поддержите ФК Ростов от чиновников беспредельщиков.а сборная у нас нормальная.
За адекватность
За адекватность ответил Ген Геныч
   95 / 876
сегодня в 22:20
Да заколебали вы к уровню нашей сборной придираться!!!!!! Нормальный у неё уровень-средний,по мировым меркам!!!!!!!! Просто изначально было ошибкой играть с Бельгией на встречных курсах,по классу они выше нас!!!!!
Приветствую. Да как бы изначально понятно было, что Бельгия нас сделает. Языками трепать, не мешки ворочать. Голову пеплом смысла нет посыпать. Летом на ЕВРО посмотрим.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   155 / 876
сегодня в 22:20
Кто о чём, но спартаковские фаны умудряются сделать виноватым...СТАДИОН!
Ещё один показатель их ума
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