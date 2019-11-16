Италия разгромила Боснию и Герцеговину на выезде

сегодня, 00:44

Национальная команда Италии обыграла сборную Боснии и Герцеговины в поединке девятого тура отборочного этапа Евро-2020. «Скуадра адзурра» занимает первое место в турнирной таблице группы J (27 очков). Босния и Герцеговина находится на пятом месте (10 баллов).

Зеница, стадион Билино Поле

Босния и Герцеговина - Италия 0:3 (0:2)

Голы: Ачерби 21, Инсинье 37, Белотти 53

Босния и Герцеговина: Сехич, Кврзич, Ковачевич, Бичакчич, Колашинац, Бешич (Сарич 61), Пьянич (Яяло 77), Цимирот, Вишча (Ходжич 61), Джеко, Крунич

Главный тренер: Просинечки Роберт.

Италия: Доннарумма (Голлини 88), Флоренци, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Тонали, Бернардески (Эль-Шаарави 75), Белотти, Инсинье (Кастровилли 86)

Главный тренер: Манчини Роберто.

Предупреждения: Бернардески 25, Бонуччи 65, Ковачевич 80

Напомним, что в другом матче группы J сборная Финляндии оформила путевку на Евро, победив Лихтенштейн.