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Италия разгромила Боснию и Герцеговину на выезде

сегодня, 00:44
Босния и ГерцеговинаЛоготип футбольный клуб Босния и Герцеговина0 : 3Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Национальная команда Италии обыграла сборную Боснии и Герцеговины в поединке девятого тура отборочного этапа Евро-2020. «Скуадра адзурра» занимает первое место в турнирной таблице группы J (27 очков). Босния и Герцеговина находится на пятом месте (10 баллов).

Зеница, стадион Билино Поле

Босния и Герцеговина - Италия 0:3 (0:2)
Голы: Ачерби 21, Инсинье 37, Белотти 53

Босния и Герцеговина: Сехич, Кврзич, Ковачевич, Бичакчич, Колашинац, Бешич (Сарич 61), Пьянич (Яяло 77), Цимирот, Вишча (Ходжич 61), Джеко, Крунич
Главный тренер: Просинечки Роберт.

Италия: Доннарумма (Голлини 88), Флоренци, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Тонали, Бернардески (Эль-Шаарави 75), Белотти, Инсинье (Кастровилли 86)
Главный тренер: Манчини Роберто.

Предупреждения: Бернардески 25, Бонуччи 65, Ковачевич 80

Напомним, что в другом матче группы J сборная Финляндии оформила путевку на Евро, победив Лихтенштейн.

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