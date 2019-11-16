Шотландия обыграла Кипр

сегодня, 18:55

Сборная Шотландии одержала победу над Кипром в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Шотландия (12 очков) располагается на третьем месте в своей группе, Кипр (10 очков) - четвертый.

Никосия, стадион Нео ДжиЭсПи Стэдиум

Кипр - Шотландия 1:2 (0:1)

Голы: Эфрем 47 - Кристи 12, МакГинн 53

Кипр: Пардо, Деметриу, Каро (Кастанос 42), Меркис, Кусулос, Иоанну, Папулис, Кириаку (Теодору 77), Кости, Эфрем (Шполярич 74), Сотериу

Главный тренер: Бен Шимон Ран.

Шотландия: Маршалл, Палмер, Галлахер, МакКенна, Тайлер, Джек, МакГрегор, Кристи, МакГинн, Форрест (Берк 72), Нейсмит (МакБарни 62)

Главный тренер: Кларк Стив.

Предупреждения: МакГрегор 14, МакКенна 47, МакГинн 56, Тайлер 58, Деметриу 58, Палмер 90+1

Напомним, что вчера сборная Италии одержала победу над Боснией и Герцеговиной.