Германия отправила четыре мяча в ворота сборной Беларуси

Сборная Германии одержала крупную победу над командой Беларуси в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Сборная Германии благодаря этой победе гарантировала себе участие на Евро-2020. Беларусь (4 очка) занимает предпоследнее место в своей группе.
Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк
Германия - Беларусь 4:0 (1:0)
Голы: Гинтер 41, Горецка 49, Кроос 55, Кроос 83
Нереализованный пенальти: - Стасевич 75
Германия: Нойер, Клостерманн, Гинтер, Кох, Шульц, Гюндоган, Киммих, Кроос, Горецка, Гнабри (Вальдшмидт 84), Вернер (Брандт 68)
Главный тренер: Лёв Йоахим.
Беларусь: Гутор, Матвейчик, Мартынович, Наумов, Поляков, Ковалев (Скавыш 78), Маевский, Драгун, Нехайчик (Бессмертный 84), Стасевич, Лаптев (Лисакович 68)
Главный тренер: Криушенко Игорь.
Предупреждение: Кох 75
Ранее сборная России уступила Бельгии.
Отлично!!!
Пусть и за Реал много забьёт и голевые раздаст!!!
Отлично!!!
Пусть и за Реал много забьёт и голевые раздаст!!!