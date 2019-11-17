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Германия отправила четыре мяча в ворота сборной Беларуси

сегодня, 00:35
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Сборная Германии одержала крупную победу над командой Беларуси в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Сборная Германии благодаря этой победе гарантировала себе участие на Евро-2020. Беларусь (4 очка) занимает предпоследнее место в своей группе.

Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк

Германия - Беларусь 4:0 (1:0)
Голы: Гинтер 41, Горецка 49, Кроос 55, Кроос 83

Нереализованный пенальти: - Стасевич 75

Германия: Нойер, Клостерманн, Гинтер, Кох, Шульц, Гюндоган, Киммих, Кроос, Горецка, Гнабри (Вальдшмидт 84), Вернер (Брандт 68)
Главный тренер: Лёв Йоахим.

Беларусь: Гутор, Матвейчик, Мартынович, Наумов, Поляков, Ковалев (Скавыш 78), Маевский, Драгун, Нехайчик (Бессмертный 84), Стасевич, Лаптев (Лисакович 68)
Главный тренер: Криушенко Игорь.

Предупреждение: Кох 75

Ранее сборная России уступила Бельгии.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   117 / 885
сегодня в 01:21
Кроос дубль+голевая!!!
Отлично!!!
Пусть и за Реал много забьёт и голевые раздаст!!!
drug01
drug01
   92 / 885
сегодня в 01:13
Немцы набирают силы!
allemz
allemz
   23 / 885
сегодня в 01:12
Бессмертного только на 84 минуте выпустили. Играй со старта, глядишь, за счет его боевого клича избежали бы разгрома.
Морозовский
Морозовский
   3 / 885
сегодня в 01:02
Два мяча точно нужно было не засчитавать: первый и третий!
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