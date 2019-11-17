Рейнгольд: «Бакаев расшевелил сборную во втором тайме»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал разгромное поражение сборной России от Бельгии, а также отметил, кто ему понравился:

Что понравилось? Немного «разбудил» игру Зелимхан Бакаев. Хвалю его не потому что он спартаковец. Он нанес несколько ударов по воротам. Был заметен. Что-то начало получаться. Но опять же. С чем сравнивать. Команда Бельгии просто встала. Было понятно, что бельгийцы не будут играть во втором тайме. Им уже достаточно. Во втором тайме они полностью отдали инициативу, а мы при везении могли бы и еще один гол забить. Не более. А Бакаев команду расшевелил, но не более того, потому что игра закончилась в первом тайме.