Нападающий «Спартака-2» Нимели: «Хочу играть в основной команде»

Форвард «Спартака-2» рассказал, как отреагировал на признание его лучшим легионером ФНЛ прошлого сезона:

Это мой первый индивидуальный приз в карьере. Он очень многое для меня значит. Я очень горд и благодарен партнёрам по команде, которые помогли мне добиться этого. Но останавливаться на этом нельзя. Эта награда – небольшой бонус и мотивация для меня работать ещё усерднее и становиться сильнее. В целом, это моя вторая награда из России. Первая – медаль за победу в Суперкубке. Я был в заявке команды на той игре.

Сделала ли награда меня ближе к основе? Послушайте, я игрок «Спартака». Я регулярно выхожу на поле, стараюсь быть активным. Стараюсь быть последовательным и работать как профессионал. Да, конечно, я хочу играть в первой команде. Тут не о чем говорить. Но, после получения приза я сказал себе: «Окей, это прекрасно». Это говорит о том, что я стал на один уровень сильнее. И конечно, когда ты усердно работаешь, ты не должен ходить и говорить об этом всем вокруг. Пример Бакаева показателен. Тренеры всё сами видят. Они следят за мной, с нами работают большие профессионалы. Верю, что скоро наступит и моё время