Форвард «Спартака-2» Нимели: «Мой главный кумир - Веа»

Нападающий «Спартака-2» рассказал, кто был его кумиром в детстве и кем восхищается сейчас:

Сейчас все футболисты говорят, что хотели бы быть похожими на Криштиану Роналду или Лео Месси. Но как вообще можно выбирать между ними? Когда мне задают такой вопрос, я снимаю тапочки. Что это значит? Так в Либерии делают, если ты не хочешь спорить. Снимаешь тапочки и поднимаешь их над головой – «я в домике».

Для меня мой главный кумир – это Веа. Когда-то он играл даже против «Спартака», я смотрел видео. Им восхищался и мой отец. Но я предпочитаю не зацикливаться на одном или двух игроках. Каждый год в командах появляются крутые футболисты, стараюсь следить за всеми, что-то подчеркиваю с их игры для себя. Если брать молодых игроков, то сейчас мой топ – Килиан Мбаппе из « ПСЖ », Кристиан Пулишич из «Челси». Если из России – конечно же, мой друг Бакаев, который стал лидером главной команды.

Джордж Веа сейчас президент Либерии. Он делает всё, чтобы страна стала лучше. Я не люблю говорить о политике, но на мой взгляд, в стране определенно стало лучше. Он всё делает для народа. Разумеется, быть президентом – намного сложнее, чем играть в футбол. Всегда будут и оппозиционеры, которые будут считать, что всё неправильно и изменения должны произойти здесь и сейчас. Это так не работает.