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Форвард «Спартака-2» Нимели: «Мой главный кумир - Веа»

сегодня, 17:15

Нападающий «Спартака-2» Сильванус Нимели рассказал, кто был его кумиром в детстве и кем восхищается сейчас:

Сейчас все футболисты говорят, что хотели бы быть похожими на Криштиану Роналду или Лео Месси. Но как вообще можно выбирать между ними? Когда мне задают такой вопрос, я снимаю тапочки. Что это значит? Так в Либерии делают, если ты не хочешь спорить. Снимаешь тапочки и поднимаешь их над головой – «я в домике».

Для меня мой главный кумир – это Веа. Когда-то он играл даже против «Спартака», я смотрел видео. Им восхищался и мой отец. Но я предпочитаю не зацикливаться на одном или двух игроках. Каждый год в командах появляются крутые футболисты, стараюсь следить за всеми, что-то подчеркиваю с их игры для себя. Если брать молодых игроков, то сейчас мой топ – Килиан Мбаппе из «ПСЖ», Кристиан Пулишич из «Челси». Если из России – конечно же, мой друг Бакаев, который стал лидером главной команды.

Джордж Веа сейчас президент Либерии. Он делает всё, чтобы страна стала лучше. Я не люблю говорить о политике, но на мой взгляд, в стране определенно стало лучше. Он всё делает для народа. Разумеется, быть президентом – намного сложнее, чем играть в футбол. Всегда будут и оппозиционеры, которые будут считать, что всё неправильно и изменения должны произойти здесь и сейчас. Это так не работает.

Ранее Нимели высказался насчет лихорадки Эбола.

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Все комментарии
Лиговский
Лиговский
   382 / 875
сегодня в 17:40
Кумиром в спартаке всегда был гей.
Багор
Багор
   224 / 875
сегодня в 17:37
    Миша Вилков
    Миша Вилков
       6 / 875
    сегодня в 17:18
    Кумир лазурных - Молло.
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