ГлавнаяНовости

Рейнгольд: «В проигрыше сборной виноват Черчесов»

сегодня, 18:01
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд обвинил главного тренера сборной России Станислава Черчесова в поражении национальной команды в матче против Бельгии:

Смотреть на игру сборной было неприятно. Неприлично на своем поле пропускать четыре мяча и проигрывать. Игру проиграл Станислав Черчесов. Нельзя с бельгийцами играть в открытый футбол. Он с ума сошел? Куда побежал? Надо было выбрать другую стратегию. Сыграть от обороны. Могли и вничью сыграть – нормально.

Бельгия сделала игру в первом тайме, и на том футбол закончился. 3:0 и практически все голы были забиты без сопротивления. Игру проиграл Черчесов. Надо было играть осторожно, а не с шашками наголо.

Ранее Рейнгольд рассказал, кто из футболистов понравился ему во вчерашней игре. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Газинский: «Моя форма далека от оптимальной»
Сегодня, 19:31 Комментарии0
Уткин – о Роналду: «Когда Криштиану ломается, Португалия выигрывает титулы»
Сегодня, 19:22 Комментарии7
Мамаев: «Счастлив вернуться на поле»
Сегодня, 19:04 Комментарии8
Игнашевич: «Обидное поражение»
Сегодня, 18:45 Комментарии7
Рейнгольд: «Бакаев расшевелил сборную во втором тайме»
Сегодня, 17:53 Комментарии3
Нападающий «Спартака-2» Нимели: «Хочу играть в основной команде»
Сегодня, 17:23 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ДСА
   17 / 877
сегодня в 19:21
Всегда виноват вождь.
Еще Ельцын говорил " Во всем виноват Чубайс". Золотые слова! Главное найти козла!
LAISMEN
LAISMEN
   145 / 877
сегодня в 19:14
Иммунитет неприкасаемости и безграничного доверия к отдельным игрокам сборной также пагубно влияют на результаты
ДСА
ДСА
   140 / 877
сегодня в 19:04
Всегда виноват вождь.
ЮЗИК
ЮЗИК
   225 / 877
сегодня в 18:57
с любым другим тренером результат будет тот же самый, вспомнился стих про "русские поленья"
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   129 / 877
сегодня в 18:46
Сыграли как хотелось и мечталось. Могли себе позволить, На чемпионате Европы будем автобусы ставить.
Морозовский
Морозовский ответил cska plus
   2 / 877
сегодня в 18:46
Этого старика надо лечить в его болезни виноват федун.
Надо, чтобы Вилков ещё пару раз вас полечил, чтобы вы Фидуна полюбили!
youtomee
youtomee
   537 / 877
сегодня в 18:43
в принципе верно, класса у наших игроков нет, упор на оборону и контратаки - это единственный вариант против таких команд как Бельгия, но для этого такая игра тоже должна быть хорошо поставлена
Морозовский
Морозовский
   2 / 877
сегодня в 18:42
    Gruznoff
    Gruznoff
       224 / 877
    сегодня в 18:40
    Правильно сказал.
    drug01
    drug01
       91 / 877
    сегодня в 18:38
    Интересное мнение?????
    Doping87
    Doping87
       216 / 877
    сегодня в 18:37
    С составом не угадал усатый физрук, да и игрочишки не готовы были умереть на поле. Так что результат закономерный.
    averoniy
    averoniy
       391 / 877
    сегодня в 18:36
    Свиньи еще виноваты, которых он опять набрал с 12-го места.
    Abverin
    Abverin
       268 / 877
    сегодня в 18:34
    Интересно, Рейнгольд это сказал как специалист или как бот?
    azures
    azures
       151 / 877
    сегодня в 18:32
      serh62
      serh62
         362 / 877
      сегодня в 18:30
      что есть черчесов на бровке. что его нет...от него толку никакого...
      LOpp
      LOpp
         11 / 877
      сегодня в 18:25
      Зенитовцы виноваты
      волгодон 2
      волгодон 2
         64 / 877
      сегодня в 18:20
      Не соглашусь.Там без разницы.Хоть ставь автобус,хоть не ставь,оборона все равно позволит,а Гиля подтвердит.
      Брулин
      Брулин
         83 / 877
      сегодня в 18:14
      Его спросили, он сказал. Причем все по делу...
      cska plus
      cska plus
         5 / 877
      сегодня в 18:12
      Этого старика надо лечить в его болезни виноват федун.
      Плюшевый пупсик
      Плюшевый пупсик
         539 / 877
      сегодня в 18:11
        VIPded
        VIPded
           72 / 877
        сегодня в 18:09
        Бельгия и автобус бы пробила...
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
           26 / 877
        сегодня в 18:09
        Бельгийцы виноваты...
        Черчесов тут не при чем....
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100