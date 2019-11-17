Рейнгольд: «В проигрыше сборной виноват Черчесов»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд обвинил главного тренера сборной России в поражении национальной команды в матче против Бельгии:

Смотреть на игру сборной было неприятно. Неприлично на своем поле пропускать четыре мяча и проигрывать. Игру проиграл Станислав Черчесов. Нельзя с бельгийцами играть в открытый футбол. Он с ума сошел? Куда побежал? Надо было выбрать другую стратегию. Сыграть от обороны. Могли и вничью сыграть – нормально.

Бельгия сделала игру в первом тайме, и на том футбол закончился. 3:0 и практически все голы были забиты без сопротивления. Игру проиграл Черчесов. Надо было играть осторожно, а не с шашками наголо.