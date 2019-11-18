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Дешам провёл 100-й матч во главе сборной Франции

сегодня, 09:57

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам провёл сотый матч во главе национальной команды «трёхцветных».

Матч против Албании стал юбилейным для французского наставника. Дешам поделился эмоциями по этому поводу:

Я тронут тем, что люди говорят о моей 100-й игре. Я завишу от игроков, некоторые из которых были со мной с самого начала, помогая Франции добиться очень хороших результатов на этом пути. Я горжусь собой, но больше всего горжусь своими игроками и их духом.

Под руководством Дешама сборная Франции дважды выходила в финалы крупных международных турниров - в 2016 году «трёхцветные» уступили Португалии в финале чемпионата Европы, а в 2018 году стали чемпионами мира.

Ранее Дешам прокомментировал игру своего подопечного в «Барселоне». 

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   68 / 848
сегодня в 10:07
Удачи.
Василий 50
Василий 50
   248 / 848
сегодня в 10:05
Нужен трофей.
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