Дешам провёл 100-й матч во главе сборной Франции

сегодня, 09:57

Главный тренер сборной Франции провёл сотый матч во главе национальной команды «трёхцветных».

Матч против Албании стал юбилейным для французского наставника. Дешам поделился эмоциями по этому поводу:

Я тронут тем, что люди говорят о моей 100-й игре. Я завишу от игроков, некоторые из которых были со мной с самого начала, помогая Франции добиться очень хороших результатов на этом пути. Я горжусь собой, но больше всего горжусь своими игроками и их духом.

Под руководством Дешама сборная Франции дважды выходила в финалы крупных международных турниров - в 2016 году «трёхцветные» уступили Португалии в финале чемпионата Европы, а в 2018 году стали чемпионами мира.

Ранее Дешам прокомментировал игру своего подопечного в «Барселоне».