Дешам провёл 100-й матч во главе сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам провёл сотый матч во главе национальной команды «трёхцветных».
Матч против Албании стал юбилейным для французского наставника. Дешам поделился эмоциями по этому поводу:
Я тронут тем, что люди говорят о моей 100-й игре. Я завишу от игроков, некоторые из которых были со мной с самого начала, помогая Франции добиться очень хороших результатов на этом пути. Я горжусь собой, но больше всего горжусь своими игроками и их духом.
Под руководством Дешама сборная Франции дважды выходила в финалы крупных международных турниров - в 2016 году «трёхцветные» уступили Португалии в финале чемпионата Европы, а в 2018 году стали чемпионами мира.
Ранее Дешам прокомментировал игру своего подопечного в «Барселоне».