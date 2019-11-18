Экс-директор «Эвертона»: «Лукаку и Погба больше думают о себе, чем о клубе»

Бывший спортивный директор «Эвертона» Стив Уолш рассказал, что предупреждал экс-главного тренера МЮ Жозе Моуриньо о предстоящих проблемах с уже бывшим форвардом «красных дьяволов» Ромелу Лукаку:
Я говорил Моуриньо, когда он подписал Лукаку, что это большой ребенок, поэтому с ним нужно быть осторожным.
Жозе заявил, что сможет справиться с этим. Но я думаю, что он даже и не задумывался об этом.
Погба такой же. Это футболисты не моего типа. Они думают не о команде, а больше о себе. Они - хорошие игроки. Однако это не значит, что с ними будет хорошая команда.
Ранее Лукаку сообщил, что нынешний наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хотел сохранить форварда в команде.