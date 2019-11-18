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Экс-директор «Эвертона»: «Лукаку и Погба больше думают о себе, чем о клубе»

сегодня, 21:19

Бывший спортивный директор «Эвертона» Стив Уолш рассказал, что предупреждал экс-главного тренера МЮ Жозе Моуриньо о предстоящих проблемах с уже бывшим форвардом «красных дьяволов» Ромелу Лукаку:

Я говорил Моуриньо, когда он подписал Лукаку, что это большой ребенок, поэтому с ним нужно быть осторожным.

Жозе заявил, что сможет справиться с этим. Но я думаю, что он даже и не задумывался об этом.

Погба такой же. Это футболисты не моего типа. Они думают не о команде,  а больше о себе. Они - хорошие игроки. Однако это не значит, что с ними будет хорошая команда.

Ранее Лукаку сообщил, что нынешний наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хотел сохранить форварда в команде.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   4 / 838
сегодня в 21:47
Не знаю как Лукаку но зулус погба точно.
волгодон 2
волгодон 2
   30 / 838
сегодня в 21:46
Зато пижама у Погбы зачетная,дорогостоящая,с негритянским лоском)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 838
сегодня в 21:35
Он что просроченных ирисок объелся, раз суёт нос в дела постороннего клуба?)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:32
По поводу Погба ничего не скажу, потому что не знаю. В его игре иногда проскальзывала искорка самодостаточности и чувства незаменимости в команде, но какое это имеет отношение к нему как игроку "МЮ", который, якобы, о себе думает больше, чем о клубе, не знаю. А вот по поводу бельгийца категорически не согласен с Уолшем. Ни в одной игре, в которой он участвовал, не было даже и намека на самолюбование. Более трудолюбивого футболиста, который полностью отдается игре, еще надо поискать. Видимо, Лукаку чем-то не угодил экс-наставнику в бытность игроком "Эвертона".
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