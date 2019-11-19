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Бэйл прокомментировал предстоящий матч Уэльса против Венгрии

сегодня, 09:31
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс-:-Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрия22:45 Не начался

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался о предстоящем матче отбора на Евро-2020 против команды Венгрии. Валлийцы примут соперника в заключительном туре квалификации, победа в этой встрече гарантирует им попадание в финальную часть чемпионата Европы.

Мы посидим и поговорим с молодыми игроками перед матчем. В раздевалке мы скажем им, чтобы они сохраняли спокойствие и были терпеливыми. Терпение – это главное для нас, мы не можем слишком раздражаться во время матча. Мы знаем, что такие команды, как Венгрия, умеют разрушать планы оппонентов, но мы также осознаем свою силу, так что нам просто нужно быть терпеливыми. Сборной Уэльса нужна поддержка болельщиков на протяжении всего матча, мы в свою очередь выложимся на 100%. Мы чувствуем, что если покажем всё, на что способны, то добьемся победы.  

Напомним, ранее Бэйл сделал резонансное высказывание насчет выступлений за национальную команду Уэльса и за «Реал». Форвард сообщил, что ему больше нравится играть за сборную, чем за клуб.

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответил cska plus
   3 / 837
сегодня в 09:59
Мадьяры крепкий орешек и не так просто будет одолеть их.
Да ужжж!!! Венгров и ничья устроит.
cska plus
cska plus
   6 / 837
сегодня в 09:50
Мадьяры крепкий орешек и не так просто будет одолеть их.
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