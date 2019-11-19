Диксон: «Еще рано говорить, что чемпионская гонка в АПЛ окончена»

сегодня, 10:35

Бывший защитник «Арсенала» Ли Диксон заявил, что чемпионская гонка в АПЛ еще не окончена, несмотря на солидное преимущество «Ливерпуля» перед конкурентами.

«Манчестер Сити» может обыграть их в следующем матче, они могут потерять очки в поединке с «Лестером». К тому же у «Ман Сити» могут выздороветь все основные игроки, и тогда команда способна выдать сильную серию матчей. Поэтому еще рано говорить, что чемпионская гонка окончена.

Отметим, что ранее о потенциальных проблемах «Ливерпуля» в борьбе за титул рассказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» .