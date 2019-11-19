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Клюйверт советовал де Лигту перейти в «Барселону»

сегодня, 10:32

Спортивный директор «Барселоны» Патрик Клюйверт признался, что минувшим летом советовал защитнику «Ювентуса» Матийсу де Лигту перейти в каталонский клуб. Напомним, что нидерландский защитник в прошедшее трансферное окно перешел из «Аякса» в «Ювентус»

Я не мог переубеждать его. Я только рассказал ему о Барселоне и о клубе. Однако всё решает игрок и его агент. Конечно, де Лигт - отличный защитник, но он сделал свой выбор. Я думаю, что он всё же немного сожалеет о своем выборе. Однако вы всегда должны учиться на своих решениях. 

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abramjan
abramjan
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сегодня в 10:36
де Лигту хотелось быть человеком а не пресмыкающимся каким пришлось бы стать в барселоне поэтому он выбрал ювентус...
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