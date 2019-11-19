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Бонуччи: «Наступила новая эпоха в сборной Италии»

сегодня, 10:23
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия9 : 1Логотип футбольный клуб АрменияАрменияМатч завершен

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился мнением об игре своей национальной команды:

Честно говоря, я давно так не наслаждался игрой за сборную. Может мы и рискуем, но играем в хороший футбол. Наступила новая эпоха в сборной Италии, и мы наслаждаемся этим моментом.

Подождем 30 ноября и посмотрим, кто нам достанется на чемпионате Европы. С кем бы мы не столкнулись, нужно быть в наилучшем физическом и психологическом состоянии.

Ранее главный тренер сборной Италии прокомментировал победу над Арменией

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   249 / 837
сегодня в 10:54
В спартаке так бывает после каждой левой победы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   25 / 837
сегодня в 10:47
Мечта Бонуччи......Группа для дальнейшего "наслаждения"

Италия
Лихтенштейн
Андорра
Сан-Марино
Фаррерские о-ва

...И Италия со второго места попадает в плейофф на Люксембург....
STVA 1
STVA 1
   127 / 837
сегодня в 10:33
Евро покажет , чья эпоха.
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