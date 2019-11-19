Бонуччи: «Наступила новая эпоха в сборной Италии»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился мнением об игре своей национальной команды:
Честно говоря, я давно так не наслаждался игрой за сборную. Может мы и рискуем, но играем в хороший футбол. Наступила новая эпоха в сборной Италии, и мы наслаждаемся этим моментом.
Подождем 30 ноября и посмотрим, кто нам достанется на чемпионате Европы. С кем бы мы не столкнулись, нужно быть в наилучшем физическом и психологическом состоянии.
Ранее главный тренер сборной Италии прокомментировал победу над Арменией.
Италия
Лихтенштейн
Андорра
Сан-Марино
Фаррерские о-ва
...И Италия со второго места попадает в плейофф на Люксембург....
Италия
Лихтенштейн
Андорра
Сан-Марино
Фаррерские о-ва
...И Италия со второго места попадает в плейофф на Люксембург....