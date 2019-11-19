Бонуччи: «Наступила новая эпоха в сборной Италии»

Защитник сборной Италии поделился мнением об игре своей национальной команды:

Честно говоря, я давно так не наслаждался игрой за сборную. Может мы и рискуем, но играем в хороший футбол. Наступила новая эпоха в сборной Италии, и мы наслаждаемся этим моментом.

Подождем 30 ноября и посмотрим, кто нам достанется на чемпионате Европы. С кем бы мы не столкнулись, нужно быть в наилучшем физическом и психологическом состоянии.