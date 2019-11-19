Главный тренер Армении готов уйти в отставку после разгрома от Италии

Главный тренер сборной Армении прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Италии.

Произошедшее фиаско отражает состояние армянского футбола. Когда я возглавил команду, то не исключал, что может произойти нечто подобное. Я беру вину за поражение на себя. Мы потеряли многих сильных футболистов из-за травм. Если федерация решит, что я виновен в этом поражении, то я готов тут же уйти в отставку. Если же руководство решит, что мне нужно продолжать работу, то мне предстоит полностью обновить команду, потому что сейчас все работает не так, как должно.

После таких поражений, сложно найти слова, чтобы объяснить причину провала.