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Главный тренер Армении готов уйти в отставку после разгрома от Италии

сегодня, 10:08
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия9 : 1Логотип футбольный клуб АрменияАрменияМатч завершен

Главный тренер сборной Армении Абраам Хашманян прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Италии.

Произошедшее фиаско отражает состояние армянского футбола. Когда я возглавил команду, то не исключал, что может произойти нечто подобное. Я беру вину за поражение на себя. Мы потеряли многих сильных футболистов из-за травм. Если федерация решит, что я виновен в этом поражении, то я готов тут же уйти в отставку. Если же руководство решит, что мне нужно продолжать работу, то мне предстоит полностью обновить команду, потому что сейчас все работает не так, как должно.

После таких поражений, сложно найти слова, чтобы объяснить причину провала.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   2 / 837
сегодня в 10:47
Теперь Григорян 10 раз подумает, а надо ли туда лезть "улучшать" рекорды Авраама?!
Багор
Багор
   97 / 837
сегодня в 10:40
Теперь можно и Доменико заменить, где 7, там и 9.
VIPded
VIPded
   79 / 837
сегодня в 10:29
Зря такие эмоции... Таки это была Италия, а не абы кто...)))
Footbolista
Footbolista
   14 / 837
сегодня в 10:18
Выйти замуж за итальянца...
cska plus
cska plus
   6 / 837
сегодня в 10:12
Так его только назначили, может Григорян всё-таки.
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