Тите: «Никто не может сравниться с Пеле, даже Месси»

Главный тренер сборной Бразилии Тите поведал, что, по его мнению, в мире нет футболиста, который мог бы сравниться с легендарным Пеле:

Пеле несравненный. Когда кого-то сравнивают с ним, я просто не слушаю. Как будто человек не знает историю и качества этой персоны. Пеле был феноменальным.

Однажды я сказал, что Месси необыкновенный. Я имел в виду, что он необычен для этого времени, среди нынешнего поколения футболистов. Но нельзя сравнивать с Пеле. Я не говорю это, потому что являюсь бразильцем. Просто у него невозможно найти изъяны.