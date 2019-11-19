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Тите: «Никто не может сравниться с Пеле, даже Месси»

сегодня, 10:14
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Главный тренер сборной Бразилии Тите поведал, что, по его мнению, в мире нет футболиста, который мог бы сравниться с легендарным Пеле:

Пеле несравненный. Когда кого-то сравнивают с ним, я просто не слушаю. Как будто человек не знает историю и качества этой персоны. Пеле был феноменальным.

Однажды я сказал, что Месси необыкновенный. Я имел в виду, что он необычен для этого времени, среди нынешнего поколения футболистов. Но нельзя сравнивать с Пеле. Я не говорю это, потому что являюсь бразильцем. Просто у него невозможно найти изъяны.

Ранее Тите рассказал о конфликте с Лионелем Месси

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cska plus
cska plus
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сегодня в 10:18
Почему даже, гном и Пеле это небо и земля.
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