Силкин: «Дзюба - командный футболист»

Бывший наставник «Динамо» рассуждает о предстоящей игре форварда национальной команды в матче против Сан-Марино.

Нападающий - это зависимый игрок. Если ему будут предоставляться моменты, он будет их реализовывать. Но Артем - командный футболист, он и передачи отдает. Думаю, что он не будет тянуть одеяло на себя. Ничего страшного, если у него не получится забить четыре мяча. Я не думаю, что перед командой надо ставить цель играть на Дзюбу. Это личное достижение. А игроки должны показывать командную игру и не ставить во главу угла личные достижения.