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Силкин: «Дзюба - командный футболист»

сегодня, 22:01
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияИдет первый тайм

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин рассуждает о предстоящей игре форварда национальной команды Артема Дзюбы в матче против Сан-Марино.

Нападающий - это зависимый игрок. Если ему будут предоставляться моменты, он будет их реализовывать. Но Артем - командный футболист, он и передачи отдает. Думаю, что он не будет тянуть одеяло на себя. Ничего страшного, если у него не получится забить четыре мяча. Я не думаю, что перед командой надо ставить цель играть на Дзюбу. Это личное достижение. А игроки должны показывать командную игру и не ставить во главу угла личные достижения.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил cska plus
   3 / 833
сегодня в 22:54
Язык у него индивидуальный и очень даже техничный.
В этом деле он виртуоз!!!
cska plus
cska plus
   5 / 833
сегодня в 22:12
Язык у него индивидуальный и очень даже техничный.
Footbolista
Footbolista
   14 / 833
сегодня в 22:09
Футболит только по команде?)...ровняйсь!...смирно!...
в 9-ку плии!... раз-два))...
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