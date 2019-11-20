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Кучаев: «Мы одержали важную победу»

20 ноября 2019, 11:02
Сербия (до 21)Логотип футбольный клуб Сербия (до 21)0 : 2Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Полузащитник молодёжной сборной России Константин Кучаев прокомментировал победу своей команды над Сербией в отборочном турнире Евро-2021.

У сербов хорошая, качественная команда, поэтому, считаю, что мы одержали важную победу. Тем более выиграли на чужом поле. Мы очень вовремя забили свои голы. Первый мяч в самом начале матча позволил играть нам по счёту, соперник вынужден был раскрываться. А гол перед самым перерывом придал дополнительной уверенности. Выходить на второй тайм, имея преимущество в два мяча, конечно, гораздо приятнее. В целом нужно отметить, что мы действовали достаточно организованно и дисциплинированно. Выиграли абсолютно по делу. Что касается первого места в группе, которое мы занимаем после этой победы, то пока это предварительный результат. Вся борьба ещё впереди, но разумеется, приложим все силы, чтобы остаться на первой строке и по итогам всего турнира.

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Abverin
Abverin
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20 ноября в 11:28
С победой!
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