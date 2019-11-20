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Галямин: «Абсолютное большинство сборных на Евро должно бояться Россию»

20 ноября 2019, 09:25

Экс-защитник сборных СССР, СНГ и России Дмитрий Галямин порассуждал о шансах российской сборной на Евро-2020.

Лучше бы Бельгии не было. Мы на своем примере в квалификационном турнире поняли, что разница есть и она не в нашу пользу. Шансов обыграть Бельгию у нас очень немного. Уровень мастерства у футболистов сборной Бельгии высочайший, можно всей командой встать в ворота, но они все равно найдут лазейку и забьют.

С датчанами мы приблизительно равны по силе. Не сказал бы, что эта сборная состоит из каких-то звезд, но 99% их футболистов играют не у себя в чемпионате, а в ведущих европейских чемпионатах. Не скажу, что мы обязательно должны обыгрывать сборную Дании, это равные соперники.

Жеребьевка? Команд, которых нам стоило бы бояться, там нет, а если и есть, то единицы. С остальными можно играть. Есть шесть-семь сборных, которые выше нас уровнем, это надо признать. А абсолютное большинство — это команды, которых не надо бояться, это сборные, которые нас должны бояться.

Также свой прогноз на выступление сборной России на Евро дал Александр Бубнов.

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Все комментарии
galem72
galem72
   69 / 833
20 ноября в 12:52
"...абсолютное большинство — это команды, которых не надо бояться, это сборные, которые нас должны бояться..."

Блин, откуда вылазят эти "бравые солдаты"? Ну с чего галямин это решил? Очевидно, скрепоносный патриотизм прям из ушей у него вываливается.
St David
St David
   734 / 833
20 ноября в 10:47
Думаю, не только Бельгия, но и Дания и Уэльс будут посильнее России.
St David
St David ответил Ангел неБесГрешен
   734 / 833
20 ноября в 10:46
С кем из первой корзины наши могли бы бороться. Только с хохлами, да и то не разрешили. И ещё Косово из четвёртой не дадут, если они пролезут. Катастрофа...
Не "не разрешили". Просто не дано.
ДСА
ДСА
   243 / 833
20 ноября в 10:23
Абсолютное большинство сборных с нами не сыграет.
Project Pandora
Project Pandora
   76 / 833
20 ноября в 10:20
Ещё одно трепло. Он случаем Дзюбе не родственник?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   25 / 833
20 ноября в 10:13
С кем из первой корзины наши могли бы бороться. Только с хохлами, да и то не разрешили.
И ещё Косово из четвёртой не дадут, если они пролезут. Катастрофа...
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
20 ноября в 09:44
6 - 7.
Забыл нолики прибавить?
cska plus
cska plus
   14 / 833
20 ноября в 09:41
Ультимативное заявление, гланое, есть 6-7 команд которые уровнем выше нас, то есть они и составят борьбу с четвертьфинала.
112910415
112910415
   66 / 833
20 ноября в 09:37
странный, тяжёлый бред
" с датчанами мы равны ... большинство должно нас бояться "
может, не надо пока его спрашивать ...
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман
   371 / 833
20 ноября в 09:35
При одной мысли о России памперсы летят , как горячие пирожки.
DanjaG
DanjaG
   141 / 833
20 ноября в 09:29
Сразу видно, раньше начинал в спартаке.
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