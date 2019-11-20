Галямин: «Абсолютное большинство сборных на Евро должно бояться Россию»

Экс-защитник сборных СССР, СНГ и России Дмитрий Галямин порассуждал о шансах российской сборной на Евро-2020.
Лучше бы Бельгии не было. Мы на своем примере в квалификационном турнире поняли, что разница есть и она не в нашу пользу. Шансов обыграть Бельгию у нас очень немного. Уровень мастерства у футболистов сборной Бельгии высочайший, можно всей командой встать в ворота, но они все равно найдут лазейку и забьют.
С датчанами мы приблизительно равны по силе. Не сказал бы, что эта сборная состоит из каких-то звезд, но 99% их футболистов играют не у себя в чемпионате, а в ведущих европейских чемпионатах. Не скажу, что мы обязательно должны обыгрывать сборную Дании, это равные соперники.
Жеребьевка? Команд, которых нам стоило бы бояться, там нет, а если и есть, то единицы. С остальными можно играть. Есть шесть-семь сборных, которые выше нас уровнем, это надо признать. А абсолютное большинство — это команды, которых не надо бояться, это сборные, которые нас должны бояться.
Также свой прогноз на выступление сборной России на Евро дал Александр Бубнов.
Блин, откуда вылазят эти "бравые солдаты"? Ну с чего галямин это решил? Очевидно, скрепоносный патриотизм прям из ушей у него вываливается.
Блин, откуда вылазят эти "бравые солдаты"? Ну с чего галямин это решил? Очевидно, скрепоносный патриотизм прям из ушей у него вываливается.
И ещё Косово из четвёртой не дадут, если они пролезут. Катастрофа...
И ещё Косово из четвёртой не дадут, если они пролезут. Катастрофа...
Забыл нолики прибавить?
Забыл нолики прибавить?
" с датчанами мы равны ... большинство должно нас бояться "
может, не надо пока его спрашивать ...
" с датчанами мы равны ... большинство должно нас бояться "
может, не надо пока его спрашивать ...