Галямин: «Абсолютное большинство сборных на Евро должно бояться Россию»

Экс-защитник сборных СССР , СНГ и России порассуждал о шансах российской сборной на Евро-2020.

Лучше бы Бельгии не было. Мы на своем примере в квалификационном турнире поняли, что разница есть и она не в нашу пользу. Шансов обыграть Бельгию у нас очень немного. Уровень мастерства у футболистов сборной Бельгии высочайший, можно всей командой встать в ворота, но они все равно найдут лазейку и забьют.

С датчанами мы приблизительно равны по силе. Не сказал бы, что эта сборная состоит из каких-то звезд, но 99% их футболистов играют не у себя в чемпионате, а в ведущих европейских чемпионатах. Не скажу, что мы обязательно должны обыгрывать сборную Дании, это равные соперники.

Жеребьевка? Команд, которых нам стоило бы бояться, там нет, а если и есть, то единицы. С остальными можно играть. Есть шесть-семь сборных, которые выше нас уровнем, это надо признать. А абсолютное большинство — это команды, которых не надо бояться, это сборные, которые нас должны бояться.