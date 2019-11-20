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Черчесов: «Давно хотели проверить в игре Шунина и Беляева»

20 ноября 2019, 09:18
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды давно хотел дать возможность сыграть в основном составе вратарю Антону Шунину и защитнику Максиму Беляеву

Сборная России в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы на выезде обыграла команду Сан-Марино со счетом 5:0. 

Мы исходили по составу из медицинских показателей, свои задачи мы уже решили, в том числе и в матче с командой Бельгии. В любом случае Беляеву и Шунину дали возможность себя проявить, учитывая, что они у нас год в команде. Рад, что забили в игре [Николай] Комличенко и [Сергей] Петров.

Бакаев? Мы посмотрели все его позиции, а время покажет, что будет дальше. Мне показалось, что в середине он некомфортно себя чувствовал, на флангах играть сподручней. Мы никогда не торопимся, то же касается и Бакаева.

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galem72
galem72
   69 / 833
20 ноября в 12:49
"...Шунину дали возможность себя проявить..."

С таким же успехом можно было выставить его против стены. Та тоже по мячу не пинает. ))
drug01
drug01
   94 / 833
20 ноября в 09:46
В такой игре не проверка!
112910415
112910415
   66 / 833
20 ноября в 09:40
проверили ?
с соперником, который не атакует
Т34
Т34
   12 / 833
20 ноября в 09:33
Какой толк от такой проверки вратаря. три раза за игру мяча коснулся.
Байкал-38.
Байкал-38.
   84 / 833
20 ноября в 09:25
А зачем Черчесов Шунина троллит?
Вратарь в матче с Сан-Марино это такая же ненужная фигура как шашка в шахматах!
sihafazatron
sihafazatron
   7 / 833
20 ноября в 09:21
и как же вратарь должен себя проявить в такой игре? сан-марино хоть до наших ворот доходил?)
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   106 / 833
20 ноября в 09:20
Шунин с Сан-Морино особо и не напрягался.
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