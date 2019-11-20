Черчесов: «Давно хотели проверить в игре Шунина и Беляева»

Главный тренер сборной России заявил, что тренерский штаб национальной команды давно хотел дать возможность сыграть в основном составе вратарю и защитнику .

Сборная России в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы на выезде обыграла команду Сан-Марино со счетом 5:0.

Мы исходили по составу из медицинских показателей, свои задачи мы уже решили, в том числе и в матче с командой Бельгии. В любом случае Беляеву и Шунину дали возможность себя проявить, учитывая, что они у нас год в команде. Рад, что забили в игре [Николай] Комличенко и [Сергей] Петров.

Бакаев? Мы посмотрели все его позиции, а время покажет, что будет дальше. Мне показалось, что в середине он некомфортно себя чувствовал, на флангах играть сподручней. Мы никогда не торопимся, то же касается и Бакаева.