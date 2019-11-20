Сообщается, что «Спартак» поддерживает законопроект о разрешении продажи пива на стадионах. Заявление клуба предоставили в пресс-службе члена комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева.
Мы полагаем, что продажа пива и напитков, изготавливаемых на его основе, возможна за три часа до начала матча, во время его проведения, а также в течение трех часов после его окончания. Дополнительные средства, полученные клубами в результате указанных изменений законодательства, можно будет направить на развитие детско-юношеского футбола, поддержку ветеранов спорта, а также развитие клубной инфраструктуры.
Данное заявление было подписано генеральным директором клуба Томасом Цорном.
А иногда и водка бы не помешала..
А иногда и водка бы не помешала..
Акулич, выдыхай! 4 часа эта чушь висит в топе! Ты как себя чувствуешь?))
Акулич, выдыхай! 4 часа эта чушь висит в топе! Ты как себя чувствуешь?))
https://youtu.be/WeKv3WVRnvA
желудей надо подгнивших у стадо раскидывать..
желудей надо подгнивших у стадо раскидывать..