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«Спартак» поддерживает законопроект о разрешении продажи пива на стадионах

20 ноября 2019, 10:27

Сообщается, что «Спартак» поддерживает законопроект о разрешении продажи пива на стадионах. Заявление клуба предоставили в пресс-службе члена комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева

Мы полагаем, что продажа пива и напитков, изготавливаемых на его основе, возможна за три часа до начала матча, во время его проведения, а также в течение трех часов после его окончания. Дополнительные средства, полученные клубами в результате указанных изменений законодательства, можно будет направить на развитие детско-юношеского футбола, поддержку ветеранов спорта, а также развитие клубной инфраструктуры.

Данное заявление было подписано генеральным директором клуба Томасом Цорном.

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Все комментарии
KURUM
KURUM
   414 / 831
20 ноября в 21:51
Полностью поддерживаю, без пива бывает скучновато..
А иногда и водка бы не помешала..
viv
viv
   279 / 831
20 ноября в 19:04
спартачам больше не наливать....
LOpp
LOpp ответил Литейный 4
   19 / 831
20 ноября в 17:46
Правильно. Водка полезнее
Свинельд
Свинельд
   258 / 831
20 ноября в 16:19
Да всем насра... что там Спартак поддерживает!!
Акулич, выдыхай! 4 часа эта чушь висит в топе! Ты как себя чувствуешь?))
Литейный 4
Литейный 4 ответил LOpp
   16 / 831
20 ноября в 14:12
ты пиво что ли пьешь?
Предпочитаю водочку. Гыгыгы
zzzzenittt
zzzzenittt
20 ноября в 14:07
У нас этот шаг, как минимум решил бы проблему с толкучкой на входе за пол часа до начала матча, ибо большинство бухают по ближайшим кабакам, или на скамейках до последнего. Сам разогреваюсь в Альпен Хаусе. Молчу уже о том, сколько прибыли отдает стадион соседним заведениям.
wingback
wingback
   233 / 831
20 ноября в 14:04
    DanjaG
    DanjaG
       140 / 831
    20 ноября в 13:38
    Даже пивом на спартак уже заманить не могут, можно только водкой, они все равно не на футбол идут, а прочитать стихи Назарова.
    stavr74
    stavr74
       239 / 831
    20 ноября в 12:58
    Раньше с собой приносили пиво и там покупали и порядок был , и смотрелось веселее
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
       548 / 831
    20 ноября в 12:18
      Байкал-38.
      Байкал-38.
         86 / 831
      20 ноября в 11:50
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
         107 / 831
      20 ноября в 11:24
      Наши подписываются на любую туфту,кроме футбола.
      kastites
      kastites
         357 / 831
      20 ноября в 11:09
        Одержимый хряк
        Одержимый хряк
           75 / 831
        20 ноября в 11:01
          makkie
          makkie ответил LOpp
             24 / 831
          20 ноября в 11:00
          ты пиво что ли пьешь?
          Папка узнает, ремня всыпет и в угол поставит :)
          LOpp
          LOpp ответил Литейный 4
             19 / 831
          20 ноября в 10:56
          Хоть какой то толк от свиней. Гыгыгы
          ты пиво что ли пьешь?
          Багор
          Багор ответил Литейный 4
             61 / 831
          20 ноября в 10:56
          Хоть какой то толк от свиней. Гыгыгы
          От свиней один толк - пердив.
          Литейный 4
          Литейный 4
             16 / 831
          20 ноября в 10:47
          Хоть какой то толк от свиней. Гыгыгы
          Aндрей Сибиряков
          Aндрей Сибиряков
             176 / 831
          20 ноября в 10:44
          Свиням о пердиве думать нужно, или куда деть деревянного Зобнина, а не о пиве.
          Splurgeloa
          Splurgeloa
             358 / 831
          20 ноября в 10:33
            DanjaG
            DanjaG
               140 / 831
            20 ноября в 10:30
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