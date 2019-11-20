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Адиев определился с тренерским штабом «Чайки»

20 ноября 2019, 12:14

Сообщается, что новый главный тренер «Чайки» Магомед Адиев уже определился с тренерским штабом.

Бывший главный тренер «Чайки» Дмитрий Воецкий, уволенный вместе со своим штабом после поражения от «Факела», возвращен в систему клуба. Специалист будет ассистировать новому главному тренеру команды.

За физподготовку будет отвечать Анатолий Вялых, начинавший нынешний сезон в «Енисее», а ранее работавший в «Амкаре» и «Анжи». Тренером вратарей утвержден известный в прошлом голкипер сборной Беларуси Валерий Шанталасов.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   311 / 831
20 ноября в 13:46
Как-то слишком быстро Чайка в Воецком разочаровался.
Байкал-38.
Байкал-38.
   86 / 831
20 ноября в 13:01
Уровень Адиева Чайка и Анжи!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   107 / 831
20 ноября в 12:56
Толик Вялых нормально ответит за физподготовку.
Верю.
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 831
20 ноября в 12:29
То ли усилили тренерский состав, то ли нет.
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