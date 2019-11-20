Адиев определился с тренерским штабом «Чайки»

20 ноября 2019, 12:14

Сообщается, что новый главный тренер «Чайки» уже определился с тренерским штабом.

Бывший главный тренер «Чайки» Дмитрий Воецкий, уволенный вместе со своим штабом после поражения от «Факела», возвращен в систему клуба. Специалист будет ассистировать новому главному тренеру команды.

За физподготовку будет отвечать Анатолий Вялых, начинавший нынешний сезон в «Енисее», а ранее работавший в «Амкаре» и «Анжи». Тренером вратарей утвержден известный в прошлом голкипер сборной Беларуси Валерий Шанталасов.