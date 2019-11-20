Игрокам МЮ рекомендовали проводить на улицах Астаны не более 10 минут

Футболистам «Манчестер Юнайтед» объявлены специальные инструкции накануне матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Астаной».
Матч состоится 28 ноября в столице Казахстана Нур-Султане, а игрокам МЮ рекомендовали не проводить на улице более 10 минут из-за сильного мороза. По прогнозам синоптиков, вечером в день игры температура опустится ниже минус 20 градусов.
Однако, встреча пройдет под закрытой крышей «Астана Арены», что позволит не мерзнуть футболистам и болельщикам во время игры.
МЮ уже оформил выход в плей-офф Лиги Европы, в прошлом матче «красные дьяволы» разгромили «Партизан».
Ливерпуль тоже виртуальный лидер, потому что 10 очков - судейские.
Ливерпуль тоже виртуальный лидер, потому что 10 очков - судейские.