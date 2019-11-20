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Игрокам МЮ рекомендовали проводить на улицах Астаны не более 10 минут

20 ноября 2019, 13:31
АстанаЛоготип футбольный клуб Астана-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед28.11.2019 в 18:50 Не начался

Футболистам «Манчестер Юнайтед» объявлены специальные инструкции накануне матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Астаной».

Матч состоится 28 ноября в столице Казахстана Нур-Султане, а игрокам МЮ рекомендовали не проводить на улице более 10 минут из-за сильного мороза. По прогнозам синоптиков, вечером в день игры температура опустится ниже минус 20 градусов.

Однако, встреча пройдет под закрытой крышей «Астана Арены», что позволит не мерзнуть футболистам и болельщикам во время игры.

МЮ уже оформил выход в плей-офф Лиги Европы, в прошлом матче «красные дьяволы» разгромили «Партизан».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Бубнин
   155 / 831
21 ноября в 14:20
Крышу откроют и отменят.
в таком случае,у розовых её точно снесёт! Кроме Сульшера,он же ведь норвежец.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   155 / 831
21 ноября в 14:19
будут играть розовым мячём и МЮ в розовой форме, чёртовски красивый цвет.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил You will never walk alone
   5 / 831
20 ноября в 19:58
Кто это заговорил, реальные обитатели серии б за махинации с судьями? Ммм интересненько...
Не реальные, а виртуальные. Аха-ха) Мы то в том сезоне первое место заняли, обыграв всех конкурентов в честной борьбе.
Ливерпуль тоже виртуальный лидер, потому что 10 очков - судейские.
Galaxy real way
Galaxy real way
20 ноября в 19:22
30 градусные морозы только на этой неделе, как раз к следующему четвергу ожидается потепление.
You will never walk alone
You will never walk alone ответил juvenale
   156 / 831
20 ноября в 15:49
Кто это заговорил, реальные обитатели серии б за махинации с судьями? Ммм интересненько...
juvenale
juvenale ответил You will never walk alone
   18 / 831
20 ноября в 15:11
Приятно видеть мю в ЛЕ, она им так идет! Приятнее было бы в чемпионшипе, но всему свое время...
а как бы оливерпуль там классно смотрелся и снова ушел бы в забвение на 30 лет
You will never walk alone
You will never walk alone
   156 / 831
20 ноября в 14:13
Приятно видеть мю в ЛЕ, она им так идет! Приятнее было бы в чемпионшипе, но всему свое время...
sihafazatron
sihafazatron ответил Виссарионович
   7 / 831
20 ноября в 13:47
Читаете через строчку?
да не заметил...
Виссарионович
Виссарионович
   74 / 831
20 ноября в 13:44
Я бы на месте Астаны, крышу все таки приоткрыл.
Виссарионович
Виссарионович ответил sihafazatron
   74 / 831
20 ноября в 13:44
Читаете через строчку?
Бубнин
Бубнин ответил sihafazatron
   71 / 831
20 ноября в 13:43
не отменят ли игру при таком морозе?
Крышу откроют и отменят.
sihafazatron
sihafazatron
   7 / 831
20 ноября в 13:32
не отменят ли игру при таком морозе?
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