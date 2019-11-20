Гетце с большой вероятностью покинет «Боруссию» в конце сезона

20 ноября 2019, 13:10

Полузащитник дортмундской «Боруссии» намерен покинуть команду в конце сезона.

Действующий контракт футболиста как раз истекает в июне следующего года, и похоже, что продлять соглашение обе стороны не намерены. Главной причиной называется нежелание главного тренера «шмелей» Люсьена Фавра доверять Марио место в основе. 27-летний футболист проигрывает конкуренцию своим партнерам по команде.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Гетце в 11 матчах лишь в одном провел на поле все 90 минут, забив два гола.