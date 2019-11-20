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Гетце с большой вероятностью покинет «Боруссию» в конце сезона

20 ноября 2019, 13:10

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце намерен покинуть команду в конце сезона.

Действующий контракт футболиста как раз истекает в июне следующего года, и похоже, что продлять соглашение обе стороны не намерены. Главной причиной называется нежелание главного тренера «шмелей» Люсьена Фавра доверять Марио место в основе. 27-летний футболист проигрывает конкуренцию своим партнерам по команде.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Гетце в 11 матчах лишь в одном провел на поле все 90 минут, забив два гола.

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Все комментарии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   348 / 831
20 ноября в 19:43
Не купили нормального ЦФ в два предыдущих окна - Алькасер получает травму - играем с Гётце в роли ложной девятки - удивляемся, почему ни хрена не получается, и почему создаём по одному голевому моменту за тайм - виноват, по мнению не желающего менять схему Фавра, всё равно Гётце. Прекрасно.
Роман Романов
Роман Романов
   469 / 831
20 ноября в 14:42
Остался игроком одного гола - зато какого.
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 831
20 ноября в 14:31
А другим пригодится.
romanDonskoy
romanDonskoy
20 ноября в 14:18
в Зенит его, срочно
EAGinLE
EAGinLE
   78 / 831
20 ноября в 14:15
Пусть будет так .
Don trambon
Don trambon
   95 / 831
20 ноября в 13:37
ТАк и надо)
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