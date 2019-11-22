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Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей Евро-2020

вчера, 14:43

Сегодня состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020, в которых будет разыграно четыре последние путевки в финальную часть чемпионата Европы.

В стыковых матчах сыграют 16 лучших представителей групп Лиги наций (по четыре из каждой лиги) из числа тех, кто не пробился в финальную стадию через квалификацию. Также с помощью жеребьевки было определено, победитель какого полуфинала проведет финал на своем поле. Полуфиналы пройдут 26 марта 2020 года, финалы — 31 марта.

Путь A

Исландия — Румыния

Болгария — Венгрия (победитель проведет финал на своем поле)

Путь B

Босния и Герцеговина — Северная Ирландия (победитель проведет финал на своем поле)

Словакия — Ирландия

Путь C

Шотландия — Израиль

Норвегия — Сербия (победитель проведет финал на своем поле)

Путь D

Грузия — Белоруссия (победитель проведет финал на своем поле)

Северная Македония — Косово

Сборная России по футболу также имеет интерес к результатам жеребьёвки.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший ответил Jeck Denielse
   255 / 833
сегодня в 00:28
Исландия Босния Сербия Грузия
босния сразу сольётся северянам
ошалевший
ошалевший ответил Мистер Галактикус
   255 / 833
сегодня в 00:26
А по какому критерию тогда определяли, кто проведёт полуфинал на своём поле? Очередной бред от УЕФА
ты о чём? всегда вроде жребий решал,как и сейчас
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   92 / 833
вчера в 23:00
А по какому критерию тогда определяли, кто проведёт полуфинал на своём поле? Очередной бред от УЕФА
Знатог
Знатог
   228 / 833
вчера в 21:48
Беларусь реальный шанс имеет. Выиграет у чёрных, с сербией дома играть будет.
Groove000
Groove000
   44 / 833
вчера в 21:13
Надеюсь, венгры хоть здесь пройдут на Евро
нечитайло
нечитайло
   718 / 833
вчера в 19:41
Ждем
dino-hsv
dino-hsv ответил Вежливый такой
   28 / 833
вчера в 19:16
Долго ещё он будет оскорблять клубы Зенит и ЦСКА? GYTSYL Сегодня 15:39 ответ пользователю Заполярный (раскрыть) Проекту СПБ кто только не забивал восьмерочек и семерочек!! Даже Динамо Минск в этом поучаствовало не давно,играя резервом почти(((( GYTSYL Сегодня 15:35 ответ пользователю cska plus (раскрыть) А мне за дырофеева43 страшно было 11 лет!!! GYTSYL Сегодня 15:21 Еще и на РАСПИЛЕ БУДУТ СМЕШИТЬ ЛЮДЕЙ!!! Там только одни поражения на нем!!!! Потому что не удачный!!!! ЗАКАЛДОВАНННЫЙ!!!! GYTSYL Сегодня 14:51 ответ пользователю Гавриленко (раскрыть) За коней всегда было стыдно,рекорд вечный и вечно последние,а эти раз за четыре года играют в ЛЧ,с дворовыми лионами да бенфиками и то ладу дать не могут!! GYTSYL Сегодня 14:48 ответ пользователю Гавриленко (раскрыть) Лучше на болоте,что бы последние БАКланы улетели с распила! GYTSYL Сегодня 13:07 Стыдно за грязь и коней!!! GYTSYL Сегодня 13:00 Должны минимум в конюшню треху положить((( Сухой не обидится!! GYTSYL Сегодня 12:58 ответ пользователю Гавриленко (раскрыть) Вся Россия смеялась и смеяться будет с дырофеева43!!! Рекорд не побить( ВЕЧНЫЙ!!! АХАХАХ GYTSYL Сегодня 09:50 Стыдно за проект СПБ И ПАРЕДАСА С ЗУЛУСОМ((((
ты бы свою историю комментов полистал :)
XL-965
XL-965
вчера в 18:49
Исландия, Босния, Сербия и Косово
NGYRZ
NGYRZ ответил Краснодар-65
   26 / 833
вчера в 18:11
Кто-нибудь может объяснить - если Португалия выиграла путевку через ЛН то почему они играли в группе? Ничего не понять.
Побела в ЛН не дает прямую путевку на Евро, но она дает возможность участвовать в стыках, если сборная не прошла через основной Отбор на Евро, который завершился недавно.

Так же видишь, ЛН дает шанс поехать на Евро сыграв в стыках, и тем командам, которые хорошо себя показали на этой самой Лиге Наций.

Вот почему Уефа решил заменить обычные товарняки, Лигой наций, где сборным есть за что бороться и выкладываться на поле.
Товарищеские игры такого стимула не дают!
unoejk
unoejk ответил Вежливый такой
   120 / 833
вчера в 17:29
Долго ещё он будет оскорблять клубы Зенит и ЦСКА? GYTSYL Сегодня 15:39 ответ пользователю Заполярный (раскрыть) Проекту СПБ кто только не забивал восьмерочек и семерочек!! Даже Динамо Минск в этом поучаствовало не давно,играя резервом почти(((( GYTSYL Сегодня 15:35 ответ пользователю cska plus (раскрыть) А мне за дырофеева43 страшно было 11 лет!!! GYTSYL Сегодня 15:21 Еще и на РАСПИЛЕ БУДУТ СМЕШИТЬ ЛЮДЕЙ!!! Там только одни поражения на нем!!!! Потому что не удачный!!!! ЗАКАЛДОВАНННЫЙ!!!! GYTSYL Сегодня 14:51 ответ пользователю Гавриленко (раскрыть) За коней всегда было стыдно,рекорд вечный и вечно последние,а эти раз за четыре года играют в ЛЧ,с дворовыми лионами да бенфиками и то ладу дать не могут!! GYTSYL Сегодня 14:48 ответ пользователю Гавриленко (раскрыть) Лучше на болоте,что бы последние БАКланы улетели с распила! GYTSYL Сегодня 13:07 Стыдно за грязь и коней!!! GYTSYL Сегодня 13:00 Должны минимум в конюшню треху положить((( Сухой не обидится!! GYTSYL Сегодня 12:58 ответ пользователю Гавриленко (раскрыть) Вся Россия смеялась и смеяться будет с дырофеева43!!! Рекорд не побить( ВЕЧНЫЙ!!! АХАХАХ GYTSYL Сегодня 09:50 Стыдно за проект СПБ И ПАРЕДАСА С ЗУЛУСОМ((((
Добрый день. Поправил некоторые.
Absinthe3
Absinthe3 ответил Вежливый такой
   158 / 833
вчера в 17:27
Долго ещё он будет оскорблять клубы Зенит и ЦСКА? GYTSYL Сегодня 15:39 ответ пользователю Заполярный (раскрыть) Проекту СПБ кто только не забивал восьмерочек и семерочек!! Даже Динамо Минск в этом поучаствовало не давно,играя резервом почти(((( GYTSYL Сегодня 15:35 ответ пользователю cska plus (раскрыть) А мне за дырофеева43 страшно было 11 лет!!! GYTSYL Сегодня 15:21 Еще и на РАСПИЛЕ БУДУТ СМЕШИТЬ ЛЮДЕЙ!!! Там только одни поражения на нем!!!! Потому что не удачный!!!! ЗАКАЛДОВАНННЫЙ!!!! GYTSYL Сегодня 14:51 ответ пользователю Гавриленко (раскрыть) За коней всегда было стыдно,рекорд вечный и вечно последние,а эти раз за четыре года играют в ЛЧ,с дворовыми лионами да бенфиками и то ладу дать не могут!! GYTSYL Сегодня 14:48 ответ пользователю Гавриленко (раскрыть) Лучше на болоте,что бы последние БАКланы улетели с распила! GYTSYL Сегодня 13:07 Стыдно за грязь и коней!!! GYTSYL Сегодня 13:00 Должны минимум в конюшню треху положить((( Сухой не обидится!! GYTSYL Сегодня 12:58 ответ пользователю Гавриленко (раскрыть) Вся Россия смеялась и смеяться будет с дырофеева43!!! Рекорд не побить( ВЕЧНЫЙ!!! АХАХАХ GYTSYL Сегодня 09:50 Стыдно за проект СПБ И ПАРЕДАСА С ЗУЛУСОМ((((
Правду же парень говорит:)
unoejk
unoejk ответил Конунг Рагнар
   120 / 833
вчера в 17:25
Да, старый. Надо поменять на новый, чтобы аватар сменить?
Да, перейдите на новый. Старый уже давно не поддерживается.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил unoejk
   22 / 833
вчера в 17:22
Дизайн случайно не старый?
Да, старый. Надо поменять на новый, чтобы аватар сменить?
Вежливый такой
Вежливый такой
   486 / 833
вчера в 17:20
Долго ещё он будет оскорблять клубы Зенит и ЦСКА?
GYTSYL
Сегодня 15:39
ответ пользователю Заполярный (раскрыть)
Проекту СПБ кто только не забивал восьмерочек и семерочек!!
Даже Динамо Минск в этом поучаствовало не давно,играя резервом почти((((

GYTSYL
Сегодня 15:35
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
А мне за дырофеева43 страшно было 11 лет!!!


GYTSYL
Сегодня 15:21
Еще и на РАСПИЛЕ БУДУТ СМЕШИТЬ ЛЮДЕЙ!!!
Там только одни поражения на нем!!!!
Потому что не удачный!!!! ЗАКАЛДОВАНННЫЙ!!!!

GYTSYL
Сегодня 14:51
ответ пользователю Гавриленко (раскрыть)
За коней всегда было стыдно,рекорд вечный и вечно последние,а эти раз за четыре года играют в ЛЧ,с дворовыми лионами да бенфиками и то ладу дать не могут!!

GYTSYL
Сегодня 14:48
ответ пользователю Гавриленко (раскрыть)
Лучше на болоте,что бы последние БАКланы улетели с распила!

GYTSYL
Сегодня 13:07
Стыдно за грязь и коней!!!

GYTSYL
Сегодня 13:00
Должны минимум в конюшню треху положить(((
Сухой не обидится!!

GYTSYL
Сегодня 12:58
ответ пользователю Гавриленко (раскрыть)
Вся Россия смеялась и смеяться будет с дырофеева43!!!
Рекорд не побить( ВЕЧНЫЙ!!! АХАХАХ


GYTSYL
Сегодня 09:50
Стыдно за проект СПБ И ПАРЕДАСА С ЗУЛУСОМ((((
Краснодар-65
Краснодар-65
   224 / 833
вчера в 17:14
Кто-нибудь может объяснить - если Португалия выиграла путевку через ЛН то почему они играли в группе? Ничего не понять.
unoejk
unoejk ответил Конунг Рагнар
   120 / 833
вчера в 16:58
Добрый! Когда нажимаю на аватар, то экран просто темнеет, а функции загрузки нового аватара нет.
Дизайн случайно не старый?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил unoejk
   22 / 833
вчера в 16:50
Добрый день. У меня всё работает. На каком этапе проблема?
Добрый! Когда нажимаю на аватар, то экран просто темнеет, а функции загрузки нового аватара нет.
unoejk
unoejk ответил Конунг Рагнар
   120 / 833
вчера в 16:36
Почему сейчас нельзя поменять аватар?
Добрый день. У меня всё работает. На каком этапе проблема?
Санчо Панса
Санчо Панса
   121 / 833
вчера в 16:33
Хотелось бы увидеть на ЕВРО сербов и северо-ирландцев! Удачи братской Сербии)
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   22 / 833
вчера в 16:30
Почему сейчас нельзя поменять аватар?
ROLENTO
ROLENTO ответил dino-hsv
   177 / 833
вчера в 16:17
фаворит только в последней выделяется. косово посильнее других будет
Косово це Сербия
dino-hsv
dino-hsv
   28 / 833
вчера в 16:15
фаворит только в последней выделяется. косово посильнее других будет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   25 / 833
вчера в 16:15
Дают шансы маленьким командам...
kotmyshka
kotmyshka
   225 / 833
вчера в 16:08
шансы у всех пока есть
3ton
3ton
вчера в 15:56
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       31 / 833
    вчера в 15:46
    Исландия
    Босния
    Сербия
    Грузия
    makerdream
    makerdream ответил cska plus
       138 / 833
    вчера в 15:41
    Должны быть сьютыковые матчи команд, которые оказались лучшими с третьих мест в группе.
    кому должны? это стыки с лиги наций...
    makerdream
    makerdream
       138 / 833
    вчера в 15:41
    румыны , сев.ирландцы, сербия, косово
    particular
    particular
       9 / 833
    вчера в 15:39
    Для кого-то - важная попытка, а для кого - ненужная пытка..:)
    ДСА
    ДСА
       243 / 833
    вчера в 15:27
    Болеем против Косово.
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