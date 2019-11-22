Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей Евро-2020

вчера, 14:43

Сегодня состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020, в которых будет разыграно четыре последние путевки в финальную часть чемпионата Европы.

В стыковых матчах сыграют 16 лучших представителей групп Лиги наций (по четыре из каждой лиги) из числа тех, кто не пробился в финальную стадию через квалификацию. Также с помощью жеребьевки было определено, победитель какого полуфинала проведет финал на своем поле. Полуфиналы пройдут 26 марта 2020 года, финалы — 31 марта.

Путь A

Исландия — Румыния

Болгария — Венгрия (победитель проведет финал на своем поле)

Путь B

Босния и Герцеговина — Северная Ирландия (победитель проведет финал на своем поле)

Словакия — Ирландия

Путь C

Шотландия — Израиль

Норвегия — Сербия (победитель проведет финал на своем поле)

Путь D

Грузия — Белоруссия (победитель проведет финал на своем поле)

Северная Македония — Косово

Сборная России по футболу также имеет интерес к результатам жеребьёвки.