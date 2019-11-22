Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей Евро-2020

Сегодня состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020, в которых будет разыграно четыре последние путевки в финальную часть чемпионата Европы.
В стыковых матчах сыграют 16 лучших представителей групп Лиги наций (по четыре из каждой лиги) из числа тех, кто не пробился в финальную стадию через квалификацию. Также с помощью жеребьевки было определено, победитель какого полуфинала проведет финал на своем поле. Полуфиналы пройдут 26 марта 2020 года, финалы — 31 марта.
Путь A
Исландия — Румыния
Болгария — Венгрия (победитель проведет финал на своем поле)
Путь B
Босния и Герцеговина — Северная Ирландия (победитель проведет финал на своем поле)
Словакия — Ирландия
Путь C
Шотландия — Израиль
Норвегия — Сербия (победитель проведет финал на своем поле)
Путь D
Грузия — Белоруссия (победитель проведет финал на своем поле)
Северная Македония — Косово
Сборная России по футболу также имеет интерес к результатам жеребьёвки.
Так же видишь, ЛН дает шанс поехать на Евро сыграв в стыках, и тем командам, которые хорошо себя показали на этой самой Лиге Наций.
Вот почему Уефа решил заменить обычные товарняки, Лигой наций, где сборным есть за что бороться и выкладываться на поле.
Товарищеские игры такого стимула не дают!
Так же видишь, ЛН дает шанс поехать на Евро сыграв в стыках, и тем командам, которые хорошо себя показали на этой самой Лиге Наций.
Вот почему Уефа решил заменить обычные товарняки, Лигой наций, где сборным есть за что бороться и выкладываться на поле.
Товарищеские игры такого стимула не дают!
GYTSYL
Сегодня 15:39
ответ пользователю Заполярный (раскрыть)
Проекту СПБ кто только не забивал восьмерочек и семерочек!!
Даже Динамо Минск в этом поучаствовало не давно,играя резервом почти((((
GYTSYL
Сегодня 15:35
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
А мне за дырофеева43 страшно было 11 лет!!!
GYTSYL
Сегодня 15:21
Еще и на РАСПИЛЕ БУДУТ СМЕШИТЬ ЛЮДЕЙ!!!
Там только одни поражения на нем!!!!
Потому что не удачный!!!! ЗАКАЛДОВАНННЫЙ!!!!
GYTSYL
Сегодня 14:51
ответ пользователю Гавриленко (раскрыть)
За коней всегда было стыдно,рекорд вечный и вечно последние,а эти раз за четыре года играют в ЛЧ,с дворовыми лионами да бенфиками и то ладу дать не могут!!
GYTSYL
Сегодня 14:48
ответ пользователю Гавриленко (раскрыть)
Лучше на болоте,что бы последние БАКланы улетели с распила!
GYTSYL
Сегодня 13:07
Стыдно за грязь и коней!!!
GYTSYL
Сегодня 13:00
Должны минимум в конюшню треху положить(((
Сухой не обидится!!
GYTSYL
Сегодня 12:58
ответ пользователю Гавриленко (раскрыть)
Вся Россия смеялась и смеяться будет с дырофеева43!!!
Рекорд не побить( ВЕЧНЫЙ!!! АХАХАХ
GYTSYL
Сегодня 09:50
Стыдно за проект СПБ И ПАРЕДАСА С ЗУЛУСОМ((((
GYTSYL
Сегодня 15:39
ответ пользователю Заполярный (раскрыть)
Проекту СПБ кто только не забивал восьмерочек и семерочек!!
Даже Динамо Минск в этом поучаствовало не давно,играя резервом почти((((
GYTSYL
Сегодня 15:35
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
А мне за дырофеева43 страшно было 11 лет!!!
GYTSYL
Сегодня 15:21
Еще и на РАСПИЛЕ БУДУТ СМЕШИТЬ ЛЮДЕЙ!!!
Там только одни поражения на нем!!!!
Потому что не удачный!!!! ЗАКАЛДОВАНННЫЙ!!!!
GYTSYL
Сегодня 14:51
ответ пользователю Гавриленко (раскрыть)
За коней всегда было стыдно,рекорд вечный и вечно последние,а эти раз за четыре года играют в ЛЧ,с дворовыми лионами да бенфиками и то ладу дать не могут!!
GYTSYL
Сегодня 14:48
ответ пользователю Гавриленко (раскрыть)
Лучше на болоте,что бы последние БАКланы улетели с распила!
GYTSYL
Сегодня 13:07
Стыдно за грязь и коней!!!
GYTSYL
Сегодня 13:00
Должны минимум в конюшню треху положить(((
Сухой не обидится!!
GYTSYL
Сегодня 12:58
ответ пользователю Гавриленко (раскрыть)
Вся Россия смеялась и смеяться будет с дырофеева43!!!
Рекорд не побить( ВЕЧНЫЙ!!! АХАХАХ
GYTSYL
Сегодня 09:50
Стыдно за проект СПБ И ПАРЕДАСА С ЗУЛУСОМ((((
Босния
Сербия
Грузия
Босния
Сербия
Грузия