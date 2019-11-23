Конте: «Поражение - это траур для меня»

Главный тренер «Интера» в интервью L’Equipe рассказал о принципах своей работы.

Поражение - настоящая боль для меня. Последующие полтора дня для меня - это настоящий траур. Поражение должно оставлять во мне след, как и в моих игроках, клубе. Я вкладываю много своих сил в поиск решений, потому что победа должна приносить определенную степень расслабления.

Я читаю много книг по психологии, которые посвящены мотивации. Тактики и техники обычно недостаточно, тренер должен быть лидером для 50 разных людей, у которых свои взгляды. Меня уже несколько раз просили написать книгу по менеджменту, но сейчас у меня нет времени на это. Но я это сделаю.