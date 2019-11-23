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Конте: «Поражение - это траур для меня»

вчера, 16:18

Главный тренер «Интера» Антонио Конте в интервью L’Equipe рассказал о принципах своей работы. 

Поражение - настоящая боль для меня. Последующие полтора дня для меня - это настоящий траур. Поражение должно оставлять во мне след, как и в моих игроках, клубе. Я вкладываю много своих сил в поиск решений, потому что победа должна приносить определенную степень расслабления. 

Я читаю много книг по психологии, которые посвящены мотивации. Тактики и техники обычно недостаточно, тренер должен быть лидером для 50 разных людей, у которых свои взгляды. Меня уже несколько раз просили написать книгу по менеджменту, но сейчас у меня нет времени на это. Но я это сделаю.

Недавно мы сообщали, что Конте охраняет полиция из-за угроз расправы.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил 773sergeytank
   183 / 853
вчера в 16:58
Обычно со второго круга у них начинается регулярный траур.
3/9/40 в итоге заканчивают ГОДом
773sergeytank
773sergeytank
   145 / 853
вчера в 16:56
Обычно со второго круга у них начинается регулярный траур.
juvenale
juvenale
   15 / 853
вчера в 16:28
в кабинете у тебя их еще много будет наемник
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 16:26
Ахахах! Конте жжот!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил obana777
   183 / 853
вчера в 16:23
Ну так не доводи до поражений.Пусть траур будет у других.
скоро превзойдёт Особенного в болтологии.
obana777
obana777
   105 / 853
вчера в 16:22
Ну так не доводи до поражений.Пусть траур будет у других.
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