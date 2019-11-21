Издание Marca оригинально ответило на провокацию Бэйла

21 ноября 2019, 08:51

Испанское издание Marca на обложке свежего номера оригинально ответило на провокацию полузащитника «Реала» и сборной Уэльса .

Напомним, что Гарет во время празднования победы над сборной Венгрии и выхода на Евро-2020 взял у болельщиков флаг страны с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид. Именно в таком порядке».

«Неуважительно. Неправильно. Неблагодарно. Именно в таком порядке», – написало издание на обложке.