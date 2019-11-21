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Издание Marca оригинально ответило на провокацию Бэйла

21 ноября 2019, 08:51

Испанское издание Marca на обложке свежего номера оригинально ответило на провокацию полузащитника «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бэйла.

Напомним, что Гарет во время празднования победы над сборной Венгрии и выхода на Евро-2020 взял у болельщиков флаг страны с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид. Именно в таком порядке».

«Неуважительно. Неправильно. Неблагодарно. Именно в таком порядке», – написало издание на обложке.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
   164 / 831
21 ноября в 23:01
Соразмерный и достойный ответ.
Themir13
Themir13
21 ноября в 18:42
Очень странный человек этот Гарет. Изначально жаловался, винил всех и был недоволен тем, что находится в тени Роналду и не получает достаточного игрового времени. В последствии Рон ушел из Реала, а Бэйлу дали команду "Старт" и железобетонный стартовый состав, в итоге Гарет не потянул, а себя винить не привык и начал выделываться, параллельно играя гольф. Так кто виноват-то?
Не зря, пока был в Мадриде, Криш говорил о том что "игроки не выкладываются до конца, а если бы это было именно так то Реал никто бы не остановил".Честно, глядя на Бэйла и команду после ухода Кр7 становится понятно - черт возьми Роналду, как же ты был прав
sir_Alex
sir_Alex ответил Крестовский баклан
   23 / 831
21 ноября в 12:24
Чемодан. Вокзал. Китай.
Да!
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   349 / 831
21 ноября в 11:25
Чемодан. Вокзал. Китай.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Медив
   395 / 831
21 ноября в 10:50
А потому что не надо в клубах прописывать рабскую систему , и заставляя игроков идти на крайние меры .
Gelious
Gelious ответил Project Pandora
   52 / 831
21 ноября в 10:09
Хотелось бы услышать вашу интерпретацию.
Когда вывесили фанаты этот флаг, то накинулись на самого Бейла в интернетах и газетах. Вот он и взял этот самый флаг и показал, что ему пофиг. Это как когда в негра кинули банан, а тот взял и съел его, чтобы показать, что его не задевает. С разницей лишь в том, что плакат самого Бейла оскорблял куда меньше, разумеется, чем банан негра
Project Pandora
Project Pandora ответил Gelious
   76 / 831
21 ноября в 10:03
Хотелось бы услышать вашу интерпретацию.
Байкал-38.
Байкал-38.
   86 / 831
21 ноября в 09:29
Реаловская газета обиделась.
Don trambon
Don trambon
   95 / 831
21 ноября в 09:29
Травма. Лазарет. Гольф. Китай. Именно в таком порядке.

Так бы было ближе к оригиналу.
feris1
feris1
   147 / 831
21 ноября в 09:17
Нормально так ответили...
Gelious
Gelious
   52 / 831
21 ноября в 09:10
Я очень сомневаюсь, что именно такой подтекст был у Бейла, который ему приписывают. Вот же гнилые газетенки и журналисты.
Медив
Медив
   128 / 831
21 ноября в 09:05
Испанцы вообще охpенели. Ну прикольнулся Бейл. Вот что действительно неуважительно, это когда игрок при действующем контракте, фоткается в футболке другого клуба. Или когда отказывается тренироваться со своим действующим клубом, чтобы ускорить свой переход...
Что то когда такие вещи сплошь и рядом случались с Реалом и Барселоной, никто про неуважение не писал.
112910415
112910415
   67 / 831
21 ноября в 09:00
оригинальнее не придумаешь )
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