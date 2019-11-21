Издание Marca оригинально ответило на провокацию Бэйла

Испанское издание Marca на обложке свежего номера оригинально ответило на провокацию полузащитника «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бэйла.
Напомним, что Гарет во время празднования победы над сборной Венгрии и выхода на Евро-2020 взял у болельщиков флаг страны с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид. Именно в таком порядке».
«Неуважительно. Неправильно. Неблагодарно. Именно в таком порядке», – написало издание на обложке.
#LaPortada 'Irrespetuoso. Desacertado. Desagradecido. En ese orden' 🗞 pic.twitter.com/fWIel733R2— MARCA (@marca) 20 ноября 2019 г.
Не зря, пока был в Мадриде, Криш говорил о том что "игроки не выкладываются до конца, а если бы это было именно так то Реал никто бы не остановил".Честно, глядя на Бэйла и команду после ухода Кр7 становится понятно - черт возьми Роналду, как же ты был прав
Не зря, пока был в Мадриде, Криш говорил о том что "игроки не выкладываются до конца, а если бы это было именно так то Реал никто бы не остановил".Честно, глядя на Бэйла и команду после ухода Кр7 становится понятно - черт возьми Роналду, как же ты был прав
Так бы было ближе к оригиналу.
Так бы было ближе к оригиналу.
Что то когда такие вещи сплошь и рядом случались с Реалом и Барселоной, никто про неуважение не писал.
Что то когда такие вещи сплошь и рядом случались с Реалом и Барселоной, никто про неуважение не писал.