Неуважительно. Неправильно. Непрофессионально

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Празднуя выход сборной Уэльса в финальную часть Евро-2020 Гарет Бэйл потроллил свой клуб. «Соккер.ру» - о том, как оценили поступок валлийца.

Случай, определенно, не рядовой. Часто ли вам доводилось видеть такое: футболист в момент успеха со сборной и всеобщего веселья поддевает свой клуб провокационным флагом-баннером. Добавляет перцу тот факт, что клуб этого футболиста — мадридский «Реал». Ни для кого не секрет, что отношения Бэйла с «Мадридом» давно завяли, а уж начиная с этого сезона «Королевский клуб» и вовсе пытается объездить мертвого валлийского дракона, но «месседж» Гарета — за гранью профессиональных отношений по линии «клуб — игрок».

Ладно бы Бэйл был знатным весельчаком и постоянно выкидывал что-то подобное, но это не так, Гарет взял этот флаг в руки из-за обиды. Понятно, что запечатлев себя с Уэльсом, гольфом и Мадридом на флаге «именно в таком порядке», Бэйл на весь мир прокричал о своем желании покинуть «Реал». Об этом и так все знают, но валлиец решил обострить ситуацию незадолго до зимнего трансферного окна и заодно лишить себя нормального прощания с мадридской публикой, которой есть за что поблагодарить валлийца — за голы в финалах Лиги чемпионов, например. Теперь же не удивлюсь, если Бэйл больше вообще не сыграет за «Реал» до своего ухода.

В ответ на провокацию Бэйла

Во-первых, чтобы не возникало сомнений, приведем слова Бэйла, сказанные 15-го ноября, еще до матчей с Азербайджаном и Венгрией в отборе Евро-2020, по итогам которых «драконы» завоевали путевку на чемпионат Европы:

Могу сказать точно, что играть за сборную Уэльса мне нравится больше, чем за «Реал». Здесь я говорю на своем языке и чувствую себя более комфортно. Но вряд ли это как-то влияет на мою игру.

В одной только этой реплике достаточно пренебрежения к «Реалу». Особенно смешно звучит объяснение про язык. Одна из претензий к Бэйлу в Мадриде и объяснение, почему он окончательно не смог адаптироваться в «Реале», заключается в том, что Гарет за шесть лет так и не смог освоить испанский язык, за исключением отдельных фраз. Бэйл не приложил достаточно усилий, чтобы стать своим парнем в Мадриде. Что посеешь — то и пожнешь.

Базз Бонкат, человек, который сделал флаг:

Я был приятно удивлен, когда футболисты захотели попозировать с моим флагом после игры. Они заметили меня во время круга почета, через службу безопасности я передал флаг футболистам, потом он вернулся ко мне, и сейчас я храню его в надежном месте. Баннер задумывался как троллинг некоторых фанатов «Реала» и их мнений о Гарете Бэйле. Для меня Бэйл — потрясающий игрок, один из лучших в истории Уэльса. Валлийские фанаты будут поддерживать Гарета всегда, какого бы мнения ни придерживались фанаты «Реала». Клуб — это ваш работодатель, а ваша страна — это ваш дом.

Мнение из недр «Реала»:

Весьма дурная шутка.

При этом Зидан не собирается «кошмарить» Бэйла из-за этого проступка, вероятно, француз твердо намерен сохранять спокойствие и терпеть до тех пор, пока Гарет не покинет «Сантьяго Бернабеу», что теперь кажется неизбежным.

Мадридское издание Marca, известное своей лояльностью к «Реалу» вышло с такой обложкой:

Неуважительно. Неправильно. Неблагодарно. Именно в таком порядке.

Димитар Бербатов, экс-игрок «Тоттенхэма» и МЮ :

Бэйл поступил глупо, празднуя победу с этим флагом. Понятно, что есть некоторое напряжение в отношениях Гарета и «Реала». Я понимаю, что это своего рода подкол, но подобное создает ненужную шумиху. Возможно, это было сделано на эмоциях или он не знал, что написано на флаге. В общем это не выглядело здорово. Скорее, немного глупо. Он игрок высоко уровня. К нему не очень правильно относятся в Испании. Но если есть такая ситуация, то почему ты еще там? Если ты хорош, то любая команда будет хотеть тебя и ты снова будешь играть в футбол.

По-моему, Бербатов задал очень правильный вопрос:

Если тебя бесит ситуация в Мадриде, почему ты еще там? Если ты так хорош, то без проблем найдешь новую команду и снова будешь там играть в футбол.

Напомню, Гарет окончательно обиделся на «Реал» летом, когда «сливочные» отказались отпустить валлийца в Китай за копейки (речь шла о 20 миллионах евро), тем самым лишив его самого царского контракта. И сейчас Бэйл ставит Мадрид на третье место, но не хочет покидать «Королевский клуб» ценой потери в зарплате. Так кто нарисовал для Гарета этот замкнутый круг?

Несколько забавных зарисовок из «Твиттера»

Гарет Бэйл и его жена, когда они вернутся в Мадрид

Gareth Bale and his wife when they get back to Madrid tomorrow: pic.twitter.com/xU7X0diGWE — sᴀᴍ ʀʜʏs (@sam_rhys) 20 ноября 2019 г.

А вот этот пользователь, похоже, троллит одновременно и «Реал», и Бэйла:

Плохая форма? Ничего страшного. Несогласованное с клубом поведение. Бывает. Неосторожное отношение [к своему здоровью]? (видимо, имеется в виду игра в гольф). Ему можно. Частые травмы? Ой, все. После всего этого гигантская зарплата? Все еще считают, что она оправдана. Неуважение к святому «Реалу». Нет, сынок, ты переступил черту. Убирайся из моего клуба!

Надпись на флаге: «Травмы. Гольф. Уэльс».

Poor form? Defended. Inconsistency? Defended. Careless attitude? Defended. Frequent injuries? Defended. After all these, a gigantic pay cheque? Still justified it.



Disrespect for my holy crest? Never, son. Get the fuck out of my club, @GarethBale11 #Bale #RealMadrid pic.twitter.com/KOh7CmWo2V — Yash Sharma (@yashsharma_4) 20 ноября 2019 г.

Веселись, Гарет, все пройдет!