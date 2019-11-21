Так нельзя. Но Дзюбу оскорбили не случайно

вчера, 20:53

«Соккер.ру» предлагает не зацикливаться и взглянуть на ситуацию с Дзюбой шире.

Давайте сразу договоримся: о чем бы ни шла речь ниже, запомните, что я выступаю категорически против оскорблений футболиста сборной России ее же болельщиками в такой форме, как это было в Сан-Марино. Это гадко и неуместно. Заряжайте на матчах клубов — там это мотивировано, оскорблять футболиста своей сборной, находясь на трибуне, — негативный кейс. Есть моменты, когда нужно включать известный принцип, даже если кто-то игроков сборной совсем не по душе: «Он, конечно, негодяй. Но он НАШ негодяй». Все просто.

В то же время вся ситуация видится мне несколько глубже, чем «мерзкие фанаты оскорбили кайфующего от игры за Родину капитана сборной», как описал коллега Горин во вчерашней статье. С верноподданической точки зрения все вроде бы правильно, но такая патриотическая категоричность сродни тирании и больше свойственна людям, которые на полном серьезе обсуждают, что наши ракеты «все равно быстрее долетят до США », забывая о том, что в такой войне нет места победителям.

К счастью, у нас тема гораздо более простая и совсем не трагичная. Скандирование оскорблений группой маргиналов или пьяных весельчаков в адрес капитана сборной — это любопытный информационный повод, но точно не причина хвататься за голову, проклинать род этих парней до третьего колена или делать из великомученика. Он прекрасно знает эти слова, сам произносил их не раз, в том числе в адрес надоедливых болельщиков — может, даже кого-то из этих горластых фанатов посылал, как знать?

И давайте начистоту: оскорбление в адрес футболиста собственной национальной сборной изобрели не два дня назад в Сан-Марино фанаты одного, судя по всему, московского клуба. Такие ситуации рано или поздно приключаются в странах, где есть мощное противостояние на клубном уровне, да и нужно ли далеко ходить за примером: угадайте с одного раза, какому городу местные фанаты предлагали оральный секс в грубой форме во время матча Россия — Бельгия в Санкт-Петербурге? В той же Англии не все готовы поддерживать сборную, за которую играют представители вражеских клубов, зато у «Трех Львов» есть собственные фанаты, лишенные клубных пристрастий. Мы до этого пока не доросли, хотя определенное движение в этом направлении есть.

Самые «нормальные» болельщики сборной России сейчас — это люди в кокошниках и костюмах Дедов Морозов, которые вспоминают о футболе на время крупных турниров. Если удастся их также приучить к календарю отборочных и товарищеских матчей — получим ядро поддержки сборной, массу народа, размахивающую флажками и скандирующую: «Россия! Россия!» Знаю, многих из вас раздражают эти визжащие, задающие глупые вопросы и вечно ждущие «красивого футбола» дамы и господа, но популярность сборной измеряется количеством, а не качеством поддержки. Так было и, наверное, будет всегда. И это правильно.

Качество могли бы обеспечить болельщики с бэкграундом клубных пристрастий, но они-то, по большому счету, не понимают, как болеть за сборную. Вроде бы и нужно, и хочется, но не получается. Одних бесят москвичи и «спартачи», другие не в восторге от натурализованных футболистов, но больше всего поломало психологию болельщикам «Спартака», которым так легко болелось за сборную в 90-е, когда там играли в подавляющем большинстве «красно-белые», а вот потом, казалось бы, незыблемый принцип «Только Россия и „Спартак“» подвергся серьезнейшему испытанию.

И действительно не выдержал краш-теста. Спартаковцы по мере увеличения в сборной доли игроков ЦСКА и «Зенита» стали презрительно называть национальную команду «сборной бомжеконей». Ситуация, когда фанаты разных клубов ставят успехи в заслугу игрокам своих любимых команд, а неудачи вешают на «засланных казачков» из вражеских станов стала нормой. В Сан-Марино на трибуне прозвучал социальный рупор. Было неприятно, но «месседж» в адрес Дзюбы не шокировал — на любом сайте на любой ветке обсуждения сборной, особенно в дни неудач, примерно то же самое.

Все знают, что очень большая группа фанатов «Спартака» относится к Артему именно так, как услышали миллионы телезрителей, и если Сергей Юран может обсудить заказ Госдепа США на капитана сборной России с возмущенными гражданами, то мы прекрасно понимаем, кто это сделал, зачем и почему. Изобретать фанатов из других стран — простите, бред. Понимаете, Дзюба — чудесный капитан сборной России в глазах далекого от футбола большинства, рисующего триколор на щеках, когда это вновь входит в моду. Артем общается с детьми, Артем улыбается, Артем участвует в различных акциях. Таков он, сегодняшний герой Дзюба.

Увы, репутация человека не измеряется двухлетними циклами — от чемпионата мира до чемпионата Европы, и если воодушевленные массы видят в Артеме позитивного Дядю Степу, то кто-то помнит о темной стороне Дзюбы. Это и загадочная история с пропажей денег у Быстрова в раздевалке «Спартака», которая закончилась решением одноклубников избавиться от Дзюбы, пренебрежительно названный за глаза тренеришкой , посланный на те же три буквы фанат, посмевший несколько раз спросить об отсутствии характера, наконец, переход из «Спартака» в «Зенит».

Догадываюсь, насколько не по душе людям, у которых засели в памяти именно эти эпизоды, вылизанный образ сегодняшнего Артема. Пример для подражания. Остроумный капитан. Воплощение силы и характера. Дзюба тащит команду, забивает голы, мотивирует партнеров, создает позитивный имидж сборной России сейчас — это чистая правда. Но так было не всегда, и в определенных кругах у него успела сложиться совершенно другая репутация. Представьте такую вовсе не фантастическую ситуацию в нашей стране возможностей: прекрасный человек и меценат в наши дни строит храмы и детские дома, а жители какого-то городка точно помнят, как в 90-е он или его коллеги разглаживали землякам морщины на животе раскаленным утюгом и делали маникюр пассатижами. Они тоже должны восхищаться щедростью и великодушием?

При этом я вовсе не настаиваю, что среди спартаковских фанатов к Дзюбе сложилось исключительно справедливое отношение. Может быть, его действительно подставили, воспользовались добротой и эмоциональностью, а клуб точно гонял по командировкам, хотя мог с большим пиететом относиться к талантливому воспитаннику. Но цепочка событий привела к тому, что Артем стал неоднозначным персонажем, в связи с этим ставка на Дзюбу в качестве капитана сборной России — блестящая маркетинговая победа среди большинства потенциальных болельщиков и колоссальный провал в рамках многочисленной и активной группы, радикально настроенная часть которой решила напомнить о положении Дзюбы в своей личной вселенной. Мы это осуждаем, но называть историю монохромной — фальшь.