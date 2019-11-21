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Так нельзя. Но Дзюбу оскорбили не случайно

вчера, 20:53

«Соккер.ру» предлагает не зацикливаться и взглянуть на ситуацию с Дзюбой шире.

Давайте сразу договоримся: о чем бы ни шла речь ниже, запомните, что я выступаю категорически против оскорблений футболиста сборной России ее же болельщиками в такой форме, как это было в Сан-Марино. Это гадко и неуместно. Заряжайте на матчах клубов — там это мотивировано, оскорблять футболиста своей сборной, находясь на трибуне, — негативный кейс. Есть моменты, когда нужно включать известный принцип, даже если кто-то игроков сборной совсем не по душе: «Он, конечно, негодяй. Но он НАШ негодяй». Все просто.

В то же время вся ситуация видится мне несколько глубже, чем «мерзкие фанаты оскорбили кайфующего от игры за Родину капитана сборной», как описал коллега Горин во вчерашней статье. С верноподданической точки зрения все вроде бы правильно, но такая патриотическая категоричность сродни тирании и больше свойственна людям, которые на полном серьезе обсуждают, что наши ракеты «все равно быстрее долетят до США», забывая о том, что в такой войне нет места победителям.

К счастью, у нас тема гораздо более простая и совсем не трагичная. Скандирование оскорблений группой маргиналов или пьяных весельчаков в адрес капитана сборной — это любопытный информационный повод, но точно не причина хвататься за голову, проклинать род этих парней до третьего колена или делать из Артёма Дзюбы великомученика. Он прекрасно знает эти слова, сам произносил их не раз, в том числе в адрес надоедливых болельщиков — может, даже кого-то из этих горластых фанатов посылал, как знать?

И давайте начистоту: оскорбление в адрес футболиста собственной национальной сборной изобрели не два дня назад в Сан-Марино фанаты одного, судя по всему, московского клуба. Такие ситуации рано или поздно приключаются в странах, где есть мощное противостояние на клубном уровне, да и нужно ли далеко ходить за примером: угадайте с одного раза, какому городу местные фанаты предлагали оральный секс в грубой форме во время матча Россия — Бельгия в Санкт-Петербурге? В той же Англии не все готовы поддерживать сборную, за которую играют представители вражеских клубов, зато у «Трех Львов» есть собственные фанаты, лишенные клубных пристрастий. Мы до этого пока не доросли, хотя определенное движение в этом направлении есть. 

Самые «нормальные» болельщики сборной России сейчас — это люди в кокошниках и костюмах Дедов Морозов, которые вспоминают о футболе на время крупных турниров. Если удастся их также приучить к календарю отборочных и товарищеских матчей — получим ядро поддержки сборной, массу народа, размахивающую флажками и скандирующую: «Россия! Россия!» Знаю, многих из вас раздражают эти визжащие, задающие глупые вопросы и вечно ждущие «красивого футбола» дамы и господа, но популярность сборной измеряется количеством, а не качеством поддержки. Так было и, наверное, будет всегда. И это правильно.

Качество могли бы обеспечить болельщики с бэкграундом клубных пристрастий, но они-то, по большому счету, не понимают, как болеть за сборную. Вроде бы и нужно, и хочется, но не получается. Одних бесят москвичи и «спартачи», другие не в восторге от натурализованных футболистов, но больше всего поломало психологию болельщикам «Спартака», которым так легко болелось за сборную в 90-е, когда там играли в подавляющем большинстве «красно-белые», а вот потом, казалось бы, незыблемый принцип «Только Россия и „Спартак“» подвергся серьезнейшему испытанию.

И действительно не выдержал краш-теста. Спартаковцы по мере увеличения в сборной доли игроков ЦСКА и «Зенита» стали презрительно называть национальную команду «сборной бомжеконей». Ситуация, когда фанаты разных клубов ставят успехи в заслугу игрокам своих любимых команд, а неудачи вешают на «засланных казачков» из вражеских станов стала нормой. В Сан-Марино на трибуне прозвучал социальный рупор. Было неприятно, но «месседж» в адрес Дзюбы не шокировал — на любом сайте на любой ветке обсуждения сборной, особенно в дни неудач, примерно то же самое.

Все знают, что очень большая группа фанатов «Спартака» относится к Артему именно так, как услышали миллионы телезрителей, и если Сергей Юран может обсудить заказ Госдепа США на капитана сборной России с возмущенными гражданами, то мы прекрасно понимаем, кто это сделал, зачем и почему. Изобретать фанатов из других стран — простите, бред.  Понимаете, Дзюба — чудесный капитан сборной России в глазах далекого от футбола большинства, рисующего триколор на щеках, когда это вновь входит в моду. Артем общается с детьми, Артем улыбается, Артем участвует в различных акциях. Таков он, сегодняшний герой Дзюба.

Увы, репутация человека не измеряется двухлетними циклами — от чемпионата мира до чемпионата Европы, и если воодушевленные массы видят в Артеме позитивного Дядю Степу, то кто-то помнит о темной стороне Дзюбы. Это и загадочная история с пропажей денег у Быстрова в раздевалке «Спартака», которая закончилась решением одноклубников избавиться от Дзюбы, пренебрежительно названный за глаза тренеришкой Унаи Эмери, посланный на те же три буквы фанат, посмевший несколько раз спросить об отсутствии характера, наконец, переход из «Спартака» в «Зенит».

Догадываюсь, насколько не по душе людям, у которых засели в памяти именно эти эпизоды, вылизанный образ сегодняшнего Артема. Пример для подражания. Остроумный капитан. Воплощение силы и характера. Дзюба тащит команду, забивает голы, мотивирует партнеров, создает позитивный имидж сборной России сейчас — это чистая правда. Но так было не всегда, и в определенных кругах у него успела сложиться совершенно другая репутация. Представьте такую вовсе не фантастическую ситуацию в нашей стране возможностей: прекрасный человек и меценат в наши дни строит храмы и детские дома, а жители какого-то городка точно помнят, как в 90-е он или его коллеги разглаживали землякам морщины на животе раскаленным утюгом и делали маникюр пассатижами. Они тоже должны восхищаться щедростью и великодушием?

При этом я вовсе не настаиваю, что среди спартаковских фанатов к Дзюбе сложилось исключительно справедливое отношение. Может быть, его действительно подставили, воспользовались добротой и эмоциональностью, а клуб точно гонял по командировкам, хотя мог с большим пиететом относиться к талантливому воспитаннику. Но цепочка событий привела к тому, что Артем стал неоднозначным персонажем, в связи с этим ставка на Дзюбу в качестве капитана сборной России — блестящая маркетинговая победа среди большинства потенциальных болельщиков и колоссальный провал в рамках многочисленной и активной группы, радикально настроенная часть которой решила напомнить о положении Дзюбы в своей личной вселенной. Мы это осуждаем, но называть историю монохромной — фальшь.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
   183 / 836
сегодня в 00:20
Высоцкий много и справедливо пел за спорт, в ещё одной известной его песнеесть строки про профессию.
Профессионалам то много, то мало ,
деньги текут на банковский счёт,
А наши ребята за ту же зарплату
уже многократно уходят вперёд...

Футбол не госзаказ , а игра для зрителя,
футбола без болельщиков не бывает.
В той же песне Высоцкий объявляет болельщика богом :

Бог на трибуне,
Бог не простит !
МКС
МКС ответил Scuderia Ferrari
   87 / 836
сегодня в 00:16
У Высоцкого в песне есть такие строки: Послушай Зин, не трогай шурина, Какой ни есть, а он родня. Вот Дзюба какой ни есть,а он наш. Я никогда бы себе не позволил гадости про Зобнина или Джикию в сборной. Характерно, что спартаковцы - игроки сборной России против мерзостей в адрес Дзюбы, Акинфеева и тд. Такая сплочённость нам и на ЧМ помогла.
Scuderia Ferrari ответил d_fincher 55 / 83616 ноября в 21:31
Давайте все дружно всей страной поклонимся в ноги Бакаеву, свет его Зелимхану! Без него наш футбол загнивал, и только он вытянет нас из гинеро-газового загнивания!

Это ведь не твои слова?

Видимо кто то тебя клонировал?

Вазген, когда нимб протираешь

Хотя бы каменты свои подтирай
Roman73
Roman73 ответил NAZAR 007
   183 / 836
сегодня в 00:12
Вечер добрый. Один вопрос : Акинфеев -легенда ?
На момент Акинфеев сделал в футболе в 10 раз больше, чем Дзюба.
Журналисты , за неимением лучшего раздули Дзюбу и сборнуюв 10 раз больше, чем следовало бы , из пропагандистских соображении.
А результаты , рна самом деле скромны.
Два сезона Дзюбы это месяц работы для настоящих мировых звёзд.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Да ладно вам
   21 / 836
вчера в 23:57
Гы-гы, да ты явно себя мнишь кем-то очень важным) То указываешь людям, что им говорить, а что нет, то выяснишь кто я, то разберёшься. Это сейчас всё забавно было. Корона тебе не давит? Пипец, сколько же здесь принцесс, князей и прочего придворного люда, мнящих себя...кхм. Но с этого хоть посмеяться можно, аха-ха)
Послушай. Я никому и ничего не указываю.Третий раз уясни.
У меня есть мнение- поддержка сборная России. Мне не важно кто там,
мне важно, что это сборная у меня одна и другой нет, и единая,а ты жди
пенсии, пока к руководству в футболе придут сплошь кристаллы, а болельщики,
которые еще в Союзе искренне болели за сборную СССР, и я в этом числе,
сколько бы нас не было, поддержим нынешнюю сборную, и в беде и в радости .
spartach n1
spartach n1 ответил NAZAR 007
   2 / 836
вчера в 23:33
Вечер добрый. Один вопрос : Акинфеев -легенда ?
Всем известная звязда 43 ))
TihonAlt
TihonAlt
вчера в 23:21
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Roman73
       21 / 836
    вчера в 23:18
    Люди хвалят тех , кто хорошо делает своё дело и ругают тех , кто плох. Это касается даже первых лиц государства, Чтобы отругать правительство, люди , бывает , с риском для жизни собираются на митинги, ругаются матом и даже бывает бросаются кирпичами. Раз в 100 лет бывают революции... Артём Дзюба , неплохой парень, но он занимает одно из всего лишь десятка футбольных мест на огромную 140 миллионую страну. Одно из всего десяти мест на поле, которое мечтали бы занять миллионы мальчишек, на котором хотели бы играть тысячи футболистов. И это место занимает Дзюба и когда люди видят, что он делает своё дело с ленцой они возмущены. Ну а у толпы простой способ возмущения. Кстати про Дзюбу, он забил всего 8 голов в чемпионате в свой звёздный .футбольный сезон и 9 голов в текущем. С учётом коефициента ему далеко до лучших европейских бомбардиров. Но и Погребняк и Павлюченко были не лучше. И всё таки это не война против футболиста, а всего лишь еденичный случай. За страну играли Воронин, Стрельцов, Черенков. Дзюба не легенда.
    Вечер добрый. Один вопрос : Акинфеев -легенда ?
    Супервайзер
    Супервайзер
       159 / 836
    вчера в 23:15
    Отличная статья. Приятно, что на соккере есть люди, не боящиеся пойти против поднявшихся
    сопливых воплей в поддержку бездарного игрочишки и паршивого человечешки.
    Когда нам втюривают, что крики "Дзюба ты лучший" раздавались среди тех, кто поддерживает капитана сборной, это выглядит, как насмешка. Вернее, эти выкрики и были насмешкой над Дзюбой, который не смог забить из нескольких 100% ситуаций, хотя на него работала в этом матче вся сборная.
    Вывод один- чем больше будут рекламировать Дзюбу вопреки его более чем скромным результатам, тем больше будет ненависть к этому клоуну не только у болельщиков Спартака.
    Roman73
    Roman73
       183 / 836
    вчера в 23:14
    Люди хвалят тех , кто хорошо делает своё дело и ругают тех , кто плох.
    Это касается даже первых лиц государства, Чтобы отругать правительство, люди , бывает , с риском для жизни собираются на митинги, ругаются матом и даже бывает бросаются кирпичами. Раз в 100 лет бывают революции...
    Артём Дзюба , неплохой парень, но он занимает одно из всего лишь десятка футбольных мест на огромную 140 миллионую страну.
    Одно из всего десяти мест на поле, которое мечтали бы занять миллионы мальчишек, на котором хотели бы играть тысячи футболистов.
    И это место занимает Дзюба и когда люди видят, что он делает своё дело с ленцой они возмущены. Ну а у толпы простой способ возмущения.
    Кстати про Дзюбу, он забил всего 8 голов в чемпионате в свой звёздный .футбольный сезон и 9 голов в текущем. С учётом коефициента ему далеко до лучших европейских бомбардиров.
    Но и Погребняк и Павлюченко были не лучше.
    И всё таки это не война против футболиста, а всего лишь еденичный случай.
    За страну играли Воронин, Стрельцов, Черенков.
    Дзюба не легенда.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил 25процентный клоун
       44 / 836
    вчера в 23:11
    В общем спор немого с глухим. Оправдания потом читать твои, подсчеты пасов, обоснование тренерских задумок по типу того что сегодня выхватили семь - специально, что бы зимой за кубок Тины побороться...
    Пойду лучше поужинаю за сериальчиком и в люльку.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил ПерекатиПоле
       6 / 836
    вчера в 23:08
    И больше всего хочу чтобы Шюррле Андре был в форме и распечатал домик радимова, которого своиже игроки в команде по губам били прямо на поле
    Да ладно вам
    Да ладно вам ответил NAZAR 007
       19 / 836
    вчера в 23:06
    Выясним с Князем, и не только с ним , что ты за фрукт, потом поговорим,ты по телефону был или нет. Разберемся.
    Гы-гы, да ты явно себя мнишь кем-то очень важным) То указываешь людям, что им говорить, а что нет, то выяснишь кто я, то разберёшься. Это сейчас всё забавно было. Корона тебе не давит?
    Пипец, сколько же здесь принцесс, князей и прочего придворного люда, мнящих себя...кхм. Но с этого хоть посмеяться можно, аха-ха)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил ПерекатиПоле
       6 / 836
    вчера в 23:03
    Ну под вечер у тебя фантазия хорошая, я не против это сценария в духе Марвел, если Ларссон с Бакаевым соорудят по хеттрику без злости, просто потому что тренер есть на бровке с бундеслиги а не скоморох ряженый
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Да ладно вам
       21 / 836
    вчера в 23:03
    Ты любишь сплетни распространять как один украинец? Я в жизни с тобой не говорил ни по какому телефону. Ты понимаешь, что сейчас себя выставляешь в некрасивом свете? Вам с Князем то ли нравится это делать)
    Выясним с Князем, и не только с ним , что ты за фрукт,
    потом поговорим,ты по телефону был или нет. Разберемся.
    Footbolista
    Footbolista
       13 / 836
    вчера в 23:01
    Да ладно вам
    Да ладно вам ответил NAZAR 007
       19 / 836
    вчера в 23:01
    Да мне до лампочки. Что ты за спиной девки прячешься ? ) Сам то забыл, как визжал по телефону, заикался, Назар, я такого не говорил, ты не так меня понял...память где ? )
    Ты любишь сплетни распространять как один украинец? Я в жизни с тобой не говорил ни по какому телефону. Ты понимаешь, что сейчас себя выставляешь в некрасивом свете? Вам с Князем то ли нравится это делать)
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил 25процентный клоун
       44 / 836
    вчера в 22:59
    И с Локо, и с Лейпцигом была абсолютно логичная тактика.
    Паровозам отдали мяч, потому что они себя с ним не комфортно чувствуют, Лейпцигу, потому что почти все игроки быстрее на рывках. Вам тоже отдадим минут на 15-20 пока, пока с фланга или на обрезе в центре от кучерявого не подловим. Дальше-больше. Минимум 3 залетит в ворота щекастого. Очень злыми выйдут, будут мстить и за капитана сборной, и за то что из Москвы.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Да ладно вам
       21 / 836
    вчера в 22:59
    Кстати, твоя обожаемая Рыжулька тебя лихо троллила по национальному признаку. Гы-гы, вторая сказочка закончилась)) Я иной раз поражаюсь, как легко вас с Князем разводят даже...кхм. Пипец просто)
    Да мне до лампочки. Что ты за спиной девки прячешься ? )
    Сам то забыл, как визжал по телефону, заикался, Назар,
    я такого не говорил, ты не так меня понял...память где ? )
    Да ладно вам
    Да ладно вам ответил NAZAR 007
       19 / 836
    вчера в 22:58
    Керосин, который визжал по телефону как поросенок ? )
    С гаданиями тебе к Князю, он у нас тут спиритическими сеансами занимается и видит людей во всех, кто хоть раз против него был. Гы-гы, эта сказочка самая весёлая))
    Да ладно вам
    Да ладно вам ответил NAZAR 007
       19 / 836
    вчера в 22:56
    Сарказмик свой поубавь. Я здесь никогда и ни от кого не бегал. И если бы это было лет пять назад, такого разгула троллинга здесь бы не было. А ты бы лучше свой настоящий ник открыл, А то шифруешься под Даладнами . У меня то 10 лет неизменно )
    Кстати, твоя обожаемая Рыжулька тебя лихо троллила по национальному признаку. Гы-гы, вторая сказочка закончилась))
    Я иной раз поражаюсь, как легко вас с Князем разводят даже...кхм. Пипец просто)
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Да ладно вам
       21 / 836
    вчера в 22:56
    Были две подруги. Гы-гы, вот и сказочки конец)) Ну ладно, скажу от кого ты бегал. От Насти, которая Артур)
    Керосин, который визжал по телефону как поросенок ? )
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Да ладно вам
       6 / 836
    вчера в 22:55
    Или языком на худой конец, ну как он любит, только на благо)
    Да ладно вам
    Да ладно вам ответил NAZAR 007
       19 / 836
    вчера в 22:55
    Сарказмик свой поубавь. Я здесь никогда и ни от кого не бегал. И если бы это было лет пять назад, такого разгула троллинга здесь бы не было. А ты бы лучше свой настоящий ник открыл, А то шифруешься под Даладнами . У меня то 10 лет неизменно )
    Были две подруги. Гы-гы, вот и сказочки конец))
    Ну ладно, скажу от кого ты бегал. От Насти, которая Артур)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил ПерекатиПоле
       6 / 836
    вчера в 22:54
    Трусливей футбола Семака еще не придумано, Локо и лейпциг не дадут соврать
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил NAZAR 007
       3 / 836
    вчера в 22:53
    А кто это вообще ? ) Это же не его первоначальный ник )
    В офтопе напишу с не засвеченного аккаунта.)
    Footbolista
    Footbolista
       13 / 836
    вчера в 22:53
    Раздули из Дзюбы слона...
    Да ладно вам
    Да ладно вам ответил 25процентный клоун
       19 / 836
    вчера в 22:53
    По хорошему бы Дзюбе извинится перед болельщиками России и записать какойнибудь благотворительный челендж где он проиграет как с Бельгией. А перед болельщиками Спартака он скоро извинится на распиле своим очередным бездействием против одноц из лучших оборон в европе
    Годовую зарплату бы пожертвовал на развитие детского футбола или на худой конец на помощь львам в Африке - его сразу же бы зауважали.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       3 / 836
    вчера в 22:52
    Да ладно вам
    Сегодня 22:43
    ответ пользователю NAZAR 007 (раскрыть)
    Ну, может быть и не очень нормально, однако не бегал годами от девочки Насти с криками о помощи :)
    Ответ Караул! Игнор 1

    _____________________________


    Ты лучше не за игнором прячься, а поведай публике кто эта "девочка". Раз уж завёл базар. Аха-ха)
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Князь сажал врагов на посох
       21 / 836
    вчера в 22:52
    Парню фатально не везёт, всё к чему он испытывает симпатию разлагается на глазах. Болел за Милан, сдох Милан. Болел за Спартак, сдох Спартак. Теперь болеет за ливерпуль. Думаю судьба оЛИВЕРпуля предрешена. Все эти клубы связывает кабинетное прошлое и забвение в будущем. Аха-ха)
    А кто это вообще ? ) Это же не его первоначальный ник )
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Да ладно вам
       21 / 836
    вчера в 22:52
    Ну, может быть и не очень нормально, однако не бегал годами от девочки Насти с криками о помощи :)
    Сарказмик свой поубавь. Я здесь никогда и ни от кого не бегал.
    И если бы это было лет пять назад, такого разгула троллинга
    здесь бы не было. А ты бы лучше свой настоящий ник открыл,
    А то шифруешься под Даладнами . У меня то 10 лет неизменно )
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