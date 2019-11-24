Парфенов: «Порадовала организация и отдача ребят»

Главный тренер «Урала» прокомментировал ничью со «Спартаком».

Хотел бы прежде всего поблагодарить болельщиков за такую поддержку в такую погоду. У нас был заключительный домашний матч перед паузой.

Понравились организационные моменты в наших перестроениях. Понимали, что со «Спартаком», который тоже старался играть на быстрых атаках, была задача как раз не попасться на этих атаках. Несколько атак пропустили, надо этот момент внимательно разобрать. А так, исходя из нашего общего состояния, порадовала организация и отдача ребят. Здесь лишнего говорить не нужно, и нужно восстанавливаться и готовиться дальше.