ГлавнаяНовости

Парфенов: «Порадовала организация и отдача ребят»

сегодня, 17:53
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал ничью со «Спартаком».

Хотел бы прежде всего поблагодарить болельщиков за такую поддержку в такую погоду. У нас был заключительный домашний матч перед паузой.

Понравились организационные моменты в наших перестроениях. Понимали, что со «Спартаком», который тоже старался играть на быстрых атаках, была задача как раз не попасться на этих атаках. Несколько атак пропустили, надо этот момент внимательно разобрать. А так, исходя из нашего общего состояния, порадовала организация и отдача ребят. Здесь лишнего говорить не нужно, и нужно восстанавливаться и готовиться дальше.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Аджоев: «К арбитру матча с „Краснодаром“ есть серьёзные претензии»
Сегодня, 20:25 Комментарии0
Матвеев: «Для „Краснодара“ возвращение Газинского - важное событие»
Сегодня, 20:15 Комментарии0
Хусаинов: «Арбитр Васильев не разбирается в судействе единоборств футбола»
Сегодня, 20:05 Комментарии5
Агент Новиков: «Мевля получил травму голеностопа»
Сегодня, 19:55 Комментарии1
Крал: «„Спартак“ ждет большой матч с „Зенитом“»
Сегодня, 19:14 Комментарии14
Президент «Урала»: «Судейство в РПЛ не на высшем уровне»
Сегодня, 18:28 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   74 / 848
сегодня в 18:07
Урал мог и победить, если бы было честное судейство.
ДСА
ДСА
   301 / 848
сегодня в 18:03
Заслужили очко
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100