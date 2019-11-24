«Краснодар» избежал осечки в матче с «Арсеналом»

«Краснодар» в гостевой игре 17-го тура РПЛ обыграл «Арсенал». «Быки» (33 очка) занимают третье место в турнирной таблице, туляки (19 баллов) - девятые.
Тула, стадион Арсенал
«Арсенал» - «Краснодар» 1:2 (1:2)
Голы: Луценко 43 - Вильена 7, Петров 25 Нереализованный пенальти: - Игнатьев 63
«Арсенал»: Шамов, Денисов (Лесовой 66), Беляев, Григалава, Бауэр, Костадинов, Чаушич, Альварес, Ткачев, Луценко, Горбатенко (Ломовицкий 75)
Главный тренер: Черевченко Игорь.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Сулейманов (Стоцкий 78), Уткин, Вильена, Мануэл Фернандеш (Вандерсон 15), Игнатьев, Берг (Газинский 57)
Предупреждения: Мартынович 16, Альварес 24, Берг 25, Уткин 61, Шамов 62, Вильена 67, Игнатьев 90+3.
Ранее «Спартак» не смог забить «Уралу».
До сих пор не пойму . Как на последних минутах Арсенал не забил .
До сих пор не пойму . Как на последних минутах Арсенал не забил .
Быков с победой!!!
Быков с победой!!!