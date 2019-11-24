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«Краснодар» избежал осечки в матче с «Арсеналом»

сегодня, 18:24
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Краснодар» в гостевой игре 17-го тура РПЛ обыграл «Арсенал». «Быки» (33 очка) занимают третье место в турнирной таблице, туляки (19 баллов) - девятые.

Тула, стадион Арсенал

«Арсенал» - «Краснодар» 1:2 (1:2)
Голы: Луценко 43 - Вильена 7, Петров 25 Нереализованный пенальти: - Игнатьев 63

«Арсенал»: Шамов, Денисов (Лесовой 66), Беляев, Григалава, Бауэр, Костадинов, Чаушич, Альварес, Ткачев, Луценко, Горбатенко (Ломовицкий 75)
Главный тренер: Черевченко Игорь.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Сулейманов (Стоцкий 78), Уткин, Вильена, Мануэл Фернандеш (Вандерсон 15), Игнатьев, Берг (Газинский 57)

Предупреждения: Мартынович 16, Альварес 24, Берг 25, Уткин 61, Шамов 62, Вильена 67, Игнатьев 90+3.

Ранее «Спартак» не смог забить «Уралу».

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Все комментарии
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 20:01
Ваня Игнатьев куда-то собирался? В Зенит или в европку? Может стоит подумать?
beefs
beefs
   208 / 848
сегодня в 19:58
Слишком прогматично...
Bullкин
Bullкин
   350 / 848
сегодня в 19:57
Ах как же судейка старательно на свисток сажал Краснодар! Но не вышло!
dok66
dok66
   556 / 848
сегодня в 19:54
Взял свои очки , хотя мог и пролететь . Поздравляю
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 848
сегодня в 19:51
А что, могло быть по другому?
andreika20133
andreika20133
   116 / 848
сегодня в 19:41
И не выше 6 места .
andreika20133
andreika20133
   116 / 848
сегодня в 19:40
    EAGinLE
    EAGinLE
       88 / 848
    сегодня в 19:34
    Хорошее название .
    До сих пор не пойму . Как на последних минутах Арсенал не забил .
    ДСА
    ДСА
       301 / 848
    сегодня в 19:04
    Вот таблица и приобретает справедливый вид.
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
       472 / 848
    сегодня в 19:00
    может Краснодар сам себе проблемы создать ИМХО
    VAN ARM
    VAN ARM
       245 / 848
    сегодня в 18:54
    жаль пряников не заслужили
    Big krendel
    Big krendel
       29 / 848
    сегодня в 18:52
    Немного не хватило Арсеналу отыграться.
    cska plus
    cska plus
       20 / 848
    сегодня в 18:49
    Быков с победой!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       22 / 848
    сегодня в 18:48
    Быки пугают накануне ЛЕ...
    Морозовский
    Морозовский
       7 / 848
    сегодня в 18:47
    Победа на выезде - ЭТО НЕ ОСЕЧКА! С ПОБЕДОЙ, "КРАСНОДАР"!
    Гавриленко
    Гавриленко
       4 / 848
    сегодня в 18:41
    С Базелем такое не проканает)
    -Хостинский-
    -Хостинский-
       457 / 848
    сегодня в 18:40
    Главное 3 очка, все остальное лирика)
    Ген Геныч
    Ген Геныч
       30 / 848
    сегодня в 18:36
    Ничейный матч!!!Но в таких матчах решает реализация,Арсенал свои моменты не реализовал а Краснодар свои(пусть и с долей удачи 1-й гол) все же реализовал,да + еще и пенальти не забил,хотя и у Арсенала был выход 1 в 1 а в концовке могли легко сравнять!!!!Короче - удачливей в этот вечер был Краснодар!!!!!А вообще-очень хороший матч получился!!!!!
    Виссарионович
    Виссарионович
       68 / 848
    сегодня в 18:33
    Нужно было Краснодару реализовывать свои моменты, тогда бы избежали валидольной концовки
    Zeychba
    Zeychba
       337 / 848
    сегодня в 18:31
    Заставили поволноваться, мягко говоря=) С победой!
    Roman Borovikov
    Roman Borovikov
       31 / 848
    сегодня в 18:29
    Краснодар в своём репертуаре, болельщики быков скоро в кардиологии окажутся из-за отсутствия валидола))
    yeychanin23
    yeychanin23
       692 / 848
    сегодня в 18:29
    Удивительная способность "быков" - уже выигранный матч перевести в разряд "валидольного", нахватать жёлтых карточек и "героически" спасать игру.С вымученной победой, "Краснодар!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       24 / 848
    сегодня в 18:29
    Поздновато спохватились пряники, но все равно могли сравнять. Концовка получилась зажигательная, забить могли и те и другие.
    Быков с победой!!!
    pam06
    pam06
       42 / 848
    сегодня в 18:28
    Быков с победой!!! Пусть и немного натужной... Но без явных ляпов судейства.
    drug01
    drug01
       126 / 848
    сегодня в 18:27
    Важные очки!
    Лакшери
    Лакшери
       227 / 848
    сегодня в 18:26
    Зачем жирную григалаву к играм допускают
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
       149 / 848
    сегодня в 18:25
    А вот Игнатьев бы забил и не было бы валидольной концовки;) Краснодар с победой!!!)))
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